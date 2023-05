De Pedro: "El desafío es convocar a los jóvenes con un mensaje de rebeldía pero sin odio"

Wado propone convocar a los jóvenes con un mensaje de reberldía. /Foto: prensa.

Las candidaturas en el FdT

El ministro de Interior y posible precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Eduardo ‘Wado’ de Pedro, consideró este martes que, y afirmó que, en una clara referencia al postulante presidencial y diputado nacional, Javier Milei.“El desafío de nuestra generación es convocar a los jóvenes y decirles que la libertad tiene que ver con una sociedad que genere igualdad de oportunidades y que nos incluya a todos.Así lo hizo el expresidente Néstor Kirchner, quien fue duro con los poderosos y siempre a favor de los más débiles y de la clase media”, señaló De Pedro en una entrevista emitida por el canal América TV.Para De Pedro, el fenómeno de crecimiento del precandidato de la Libertad Avanza que se verifica en las encuestas está relacionado con que el FdT "aún no presentó (pre) candidatos ni propuestas"."La rebeldía y la transgresión en los dirigentes políticos durante las campañas muestra cómo somos. No se puede mentir con marketing., apuntó.El ministro estimó que en la actualidad, las opciones que tendrán los ciudadanos ante las que presente el FdT serán las de Juntos por el Cambio (JxC) que llevaron al país a contraer "una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "las medidas" que propone Milei.Sobre cuándo definirá el FdT sus postulantes para competir en una eventual interna que el oficialismo realice en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), De Pedro estimó que se definirán sobre el 24 de junio" -la fecha límite para inscribir listas de precandidatos- o "quizás un poco antes"., subrayó.En relación al encuentro que mantuvo el lunes en Quilmes con intendentes peronistas del conurbano bonaerense, y en el que participó el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, el ministro sostuvo que en ese cónclave “sólo hubo una foto de la reunión" y aclaró que por ahora no hubo definiciones., aseguró. Luego de la polémica generada el lunes por el cuestionamiento que recibió por parte del periodista Gabriel Levinas en relación a su condición de disfluencia en el habla, el funcionario habló sobre su experiencia de vida y de cómo sobrelleva ese trastorno del lenguaje que padece.“Hay que sacarnos la idea de la perfección. Es imposible siempre verse bien. La imagen que vemos en las redes no es todo real. Hace falta un recambio generacional en todos los ámbitos y todos los sectores porque debemos generar líderes positivos para cortar con el bulling”, observó.En una entrevista que ofreció al canal TN,"Si a Levinas, le preocupa cómo voy a dar un discurso, capaz que le puedo cantar”, en referencia al cantante ganador del programa ‘La Voz’ en 2021, Francisco Benitez, quien también posee disfluencia verbal.Para De Pedro, el periodista "es parte de una generación que tiene varios prejuicios, pero los pibes y las pibas hoy no tienen esos prejuicios porque son más empáticos y abiertos"."Él (por Levinas) es víctima de su propio círculo y por eso no lo juzgo. Debemos dejar de llevar todo al extremo. La gran parte de la sociedad quiere vivir más tranquila y sin agresión, debatiendo ideas y no personas”, concluyó.