Boca visita a Deportivo Pereira en Colombia con la misión de afianzar liderazgo

Boca Juniors, líder del Grupo F de la Copa Libertadores de América, visitará este miércoles a Deportivo Pereira, de Colombia, con la misión de obtener una victoria que deje casi allanada su clasificación para los octavos de final y cumplir con el objetivo de finalizar primero en su grupo.El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la ciudad colombiana de Pereira, en el oeste del país cafetero, será arbitrado por el brasileño Wagner do Nascimento Magalhaes y televisado por Fox Sports.El equipo "Xeneize" es el puntero del la zona con 7 puntos, seguido por Pereira y Colo Colo de Chile, ambos con 4, mientras que el último en Monagas, de Venezuela, con 1.Boca comenzó con un andar en la Libertadores titubeante, con empate en Venezuela ante Monagas (0-0), pero luego se recuperó con dos victorias en fila, la primera en La Bombonera sobre Pereira (2-1) y la segunda en Chile ante Colo-Colo (2-0).Su rival, Pereira, le ganò a los venezolanos, empató con los chilenos y la mencionada derrota en La Boca, en un partido que estuvo ganando 1-0 hasta los minutos finales cuando llegaron los goles del peruano Luis Advíncula y Alan Varela.Boca es consciente de que una victoria o un empate lo dejará muy cerca de pasar la fase de grupos, y por eso el DT Jorge Almirón pondrá en la cancha a lo mejor disponible, con un par de cambios en relación a la formación que superó el viernes pasado a Argentinos Juniors por 1-0 en el barrio porteño de La Paternal con el gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel.En ese contexto, Almirón analiza incluir al zaguero paraguayo Bruno Valdez en lugar de Facundo Roncaglia, y a Alan Varela en el mediocampo por el improductivo Juan Ramírez.Valdez, recuperado de una lesión muscular que lo mantuvo inactivo hace 40 días, aportaría mayor presencia y juegue aéreo que Roncaglia, quien además viene jugando todos los partidos tanto en la Copa como en el torneo doméstico y es un jugador ya de 36 años.En el caso de Varela, recuperará su lugar luego de no haber estado ante Belgrano de Córdoba por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que en La Paternal fue suplente e ingresó sobre el final.Boca mantendrá en ofensiva al goleador Darío Benedetto acompaña por Sebastián Villa, el jugador más desequilibrante del plantel que, sin embargo, anotó un solo gol en todo el semestre, ante Colo-Colo en el estadio Nacional de Santiago.El equipo "Xeneize" continuará después del partido en Colombia con una intensa agenda: el próximo domingo recibirá a Tigre en la Bombonera; el jueves 1 de junio será visitante de Arsenal en Sarandí; el martes 6 recibirá a Colo Colo y el sábado 10 de junio será local ante Lanús, el club en donde Jorge Almirón realizó hasta ahora su mejor campaña como DT.De todas maneras y más allá de la cantidad de partidos, es importante para Almirón recuperar de a poco a la gran cantidad de lesionados que tuvo en el plantel.En ese sentido, para el partido ante Tigre del domingo en La Bombonera estará disponible el delantero Luca Langoni, repuesto de un desgarro, y en el partido siguiente ante Arsenal jugará en Reserva el capitán Marcos Rojo, inactivo desde octubre del año pasado por una rotura de ligamentos.En tanto, el delantero santiagueño Exequiel Zeballos, tiene para un mes más de inactividad a causa de la inflamación que sufre en la rodilla derecha.Con ese panorama Boca buscará en Colombia acercarse a su gran objetivo del año que es la Libertadores, habida cuenta que del torneo local es el actual campeón y en la Liga Profesional está lejísimos del líder River, que tiene 40 puntos, 16 más que los dirigidos por Almirón (24)Deportivo Pereira: Franklin Mosquera; Diego Hernández, Geisson Perea y Yeison Suárez; Maicol Medina, Jimer Fory, Johan Bocanegra, Jesús Murillo León y Jhonny Vázquez; Kevin Aladesannmi y Arley Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo.Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela y Martín Payero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.Arbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes, de Brasil.Cancha: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira, Colombia.Hora de inicio: 21.TV: Fox Sports.