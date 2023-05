Argentinos quiere acercarse a la clasificación ante Corinthians en La Paternal

Foto AFP:

Probables formaciones

Argentinos Juniors buscará este miércoles superar a Corinthians de Brasil, jugando como local, y quedar a un paso de avanzar a los octavos de final, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América.El partido se realizará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, desde las 21:30, televisado por Fox Sports y con el arbitraje de colombiano Carlos Ortega Jaimes.A primera hora, desde las 19, Liverpool de Uruguay recibirá en Montevideo a Independiente del Valle de Ecuador. Argentinos es líder con 7 unidades, Independiente tiene seis, Corinthians 3 y Liverpool 1.Argentinos podría tener una oportunidad de asegurarse la clasificación si Independiente vence a Liverpool y el "Bicho" derrota a los paulistas.La formación dirige Gabriel Milito, que viene de perder ante Boca de local, en un cotejo que mereció mejor suerte, y figura 11mo. en la Liga Profesional fuera de la clasificación para las copas.Por ahora el equipo está entre los que mejor juego despliega en la LPF, pero los resultados no son los óptimos.Sin embargo, en la Libertadores todo marcha muy bien, venció a Corinthians en San Pablo y la clasificación está muy cercana.Corinthians esta 18vo. en el Brasileirao, hace seis fechas que no gana y ocupa un puesto en zona de descenso. Viene de perder en el Maracaná ante Flamengo en el cuarto minuto adicional por 1 a 0 y cuenta en su plantel con el ex Argentinos Fausto Vera.El entrenador es el veterano Vanderlei Luxemburgo, con 70 años. El DT en el inicio de la Copa era Fernando Lázaro, fue despedido tras caer ante Argentinos, lo reemplazó Cuca quien debió abandonar el cargo a la semana siguiente a causa de estar implicado en un antiguo caso de abuso sexual.Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare y Fabricio Domínguez; Javier Cabrera, Alán Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli y Santiago Montiel; Gastón Verón y Leonardo Heredia. DT: Gabriel Milito.Corinthians: Cássio; Bruno Mendes, Murillo, Gil y Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon y Paulinho; Adson, Róger Guedes y Yuri Alberto. DT: Vanderlei Luxemburgo.Arbitro: Carlos Ortega Jaimes (Colombia).Cancha: Argentinos Juniors.Hora de inicio: 21:30TV: Fox Sports.