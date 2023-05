Indagarán a la expareja de la periodista asesinada en Corrientes

Griselda Blanco fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, el 20 de mayo pasado / Foto: Facebook.

"Está muy sorprendido por estar involucrado en el hecho" Francisco Adaime, abogado defensor

La víctima Griselda Blanco fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, el 20 de mayo pasado.



Blanco era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.



"Decía verdades que nadie se animaba"

Armando Jara, expareja de la periodista correntina Griselda Blanco (45) y único detenido como acusado del femicidio cometido el sábado último en la localidad de Curuzú Cuatiá,y, según su abogado defensor, presentará "todas las pruebas que tiene a su favor" para demostrar que es inocente."Declarará está tarde y está esperando hacerlo para presentar todas las pruebas que tiene a su favor. Me dijo que es inocente, por eso quiere declarar, está esperando para presentar sus pruebas", manifestó a Télam el abogado Francisco Adaime, quien aseguró que "hay, como la que indica que hay imágenes de una cámara que supuestamente lo involucra a cierta hora en la zona".Jara, quien se encuentra detenido en la comisaría primera de esa localidad distante 320 kilómetros al sur de la capital provincial, será interrogado por la fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), quien trabaja en el caso junto a Policía Federal (PFA).El letrado contó que en las últimas horas dialogó con los hijos de Griselda Blanco, quienes le dijeron que "no creen que haya sido Jara" el autor del asesinato, al tiempo que resaltó que el hombre"Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir.... Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia porque es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco", manifestó en una publicación en las redes sociales uno de sus hijos, Lautaro Cesani.La periodista curuzucuateña realizó diversas denuncias públicas, entre ellas, contra un comisario de la Policía provincial por abuso sexual y también por un caso de mala praxis en el hospital "Dr. Fernando Irastorza", donde murió una amiga. Sus allegados aseguraron que "recibía amenazas".Tras conocerse el crimen, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), al igual que desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).