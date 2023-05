Analizan un mensaje que aludía a "ganas de usar" un arma, antes del ataque a Cristina

El mensaje se compartió en un grupo de Whats App vinculado a Revolución Federal.

El juez Martínez de Giorgi envió la información sobre las comunicaciones a su colega María Eugenia Capucjetti.

Los argumentos del juez

La Justicia analiza, quien escribió tener "ganas de usar mi 9mm", días antes del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner., a cargo de la causa que investiga a Revolución Federal,, según la resolución a la que tuvo acceso Télam., pero dispuso remitirlos a Capuchetti "pudiendo resultar de interés" para su causa.Lo hizo al tener en cuenta la fecha que según una pericia se adjudica al mensaje, el 27 de agosto de 2022, días antes del 1 de septiembre cuando el detenido en la causa que lleva Capuchetti, Fernando Sabag Montiel, intentó matar a la Vicepresidenta., dispuso Martínez De Giorgi.En la captura de pantalla que forma parte de una pericia hecha por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación se ve un chat de la aplicación de WhatsApp tomada del teléfono de Morel en donde una interlocutora,En la pericia se recuperaron otros tres mensajes enviados desde la misma línea entre julio y agosto de 2022 con otras alusiones al arma de fuego"Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan”, es uno de ellos, enviado el 22 de julio como respuesta a un video titulado "Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner. Arrojaron basura y patearon las puertas de la sede del Instituto Patria. Las amenazas se suman a una serie de ataques que viene sufriendo la vicepresidenta”La usuaria “Dali Revolución” refirió: “Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (… ) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan”El juez recordó que el mensajeAdemás remarcó que la Cámara Federal porteña "ya ha zanjado la cuestión relativa al contenido discursivo de los mensajes intercambiados por los imputados y terceras personas, a lo que se suma que se trata en este caso concreto de manifestaciones vertidas en una conversación privada" por lo cual no hizo lugar a lo pedido por el fiscal.Pollicita había pedido individualizar a la titular de la línea telefónica desde donde partieron esos mensajes, establecer si es legitima usuaria de armas y disponer un entrecruzamiento de llamadas, pero las medidas fueron denegadas por el juez., recibos y facturas donde se observa la presencia del Fideicomiso Espacio Añelo en transacciones por elevados montos de dinero".