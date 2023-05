Indagan al policía que mató por la espalda a un joven que quiso robarle la moto

Un policía vestido de civil asesinó a un joven que le robó la moto. Foto: Captura de video

Cómo fue el hecho

El efectivo de la Policía bonaerense que el pasado lunes, vestido de civil y junto a su novia,en la que se desplazaba por el partido de Moreno, será indagado por el fiscal del caso, que le imputa el delito de homicidio agravado, informaron este martes fuentes judiciales.Dado que para el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno-General Rodríguez,, a pesar de que el ladrón no estaba armado, tal como se observa en las imágenes de una cámara de seguridad de una de las "Paradas Seguras" de ese distrito, añadieron los voceros consultados por Télam.Las mismas fuentes detallaron que. Sin embargo, aún resta producirse prueba tendiente a establecer con certeza lo ocurrido, entre ella la autopsia al cuerpo del fallecido, que aún no fue realizada, peritajes planimétricos y balísticos.En la escena del hecho,, ya que se observan cinco fogonazos.También se secuestró junto al cuerpo del fallecido -de apellido Crabonel, según las fuentes-No obstante,En tanto,de la cual interceptaron al efectivo y a su novia, quien escapó cuando Carbonel fue atacado a tiros.Según las fuentes,, en las calles Lugones y Payro, de la localidad de La Reja, partido de Moreno, en el oeste del conurbano.De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad,de un rodado similar y de color azul que se le puso a la par.Mientras avanzaban por la calle, quien iba de acompañante en la moto azul-lo cual no se aprecia con nitidez en el video-, por lo que, a los pocos metros, el policía detuvo la marcha.En esas circunstancias,En las imágenesTras ello,quien recibió al menos cuatro impactos de bala, uno en la espalda.A pesar de estar baleado,fuera del alcance de la cámara de seguridad, mientras que su cómplice escapó en la moto azul.Luego del hecho, el policía llamó al 911 y cuando personal de la comisaría local arribó a la escena denunció lo ocurrido.Los peritos secuestraron la pistola 9 milímetros utilizada por el policía de civil, quien quedó detenido a disposición judicial.