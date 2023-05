Ancelotti descarta una salida de Vinícius: "Está enamorado de Real Madrid"

Ancelotti descarta que se vaya Vinicius del Real Madrid (Foto AFP).

El director técnico de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, descartó este martes una posible salida del brasileño Vinícius Jr. tras el nuevo episodio de racismo que sufrió el domingo en Valencia."Yo creo que no (se irá). 'Vini' está enamorado de Real Madrid, le gusta mucho este club y seguirá peleando porque sabe que su futuro tiene que estar aquí", aseguró Ancelotti en conferencia de prensa, replicada por medios españoles.Ancelotti señaló que luego de los hechos del domingo en el estadio Mestalla pueden "pasar muchas cosas por la cabeza" del futbolista pero consideró que la salida de España no es una opción."En su cabeza no está eso, lo que siente es que quiere trabajar y jugar para Real Madrid", remarcó el italiano en la previa del partido de mañana ante Rayo Vallecano."Hablé con él después del partido y estaba muy triste pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo, no solo de Real Madrid", destacó Ancelotti, quien aprovechó la oportunidad para exigir que cesen los insultos en los estadios."El racismo es lo más grave pero parece que insultar es una costumbre. Tiene que parar esto. Estamos cansados de ser insultados y ésta es una oportunidad", planteó.El caso de los insultos racistas que recibió Vinícius el domingo en el estadio Mestalla todavía sigue en la agenda de España.La Policía española confirmó este martes que detuvieron a tres jóvenes en Valencia sospechosos de "conductas racistas" como insultos y gritos de "mono", reportó el diario El País.El hecho también llegó hasta el ambiente diplomático ya que luego de los dichos del presidente Luis Inácio Lula da Silva, la Embajada de Brasil pidió distintas reuniones con el Ministerio de Igualdad y con la Fiscalía, con LaLiga, la Federación Española de Fútbol y Real Madrid.El Gobierno español rechazó la postura de Brasil y aseguró que el país es "antirracista"."Lo que sí decimos a todos nuestros compatriotas y al ámbito internacional es que en España este tipo de comportamientos no quedan impunes y por tanto todos los órganos judiciales y policiales trabajan para perseguirlos siempre", afirmó la ministra socialista de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.El argentino Sebastián Beccacece, actual entrenador del Elche, condenó este martes los recientes episodios de racismo en el futbol español y aseguró que el respeto a las personas "no tiene que ver con el color de piel ni si eres alto o flaco".", comentó el argentino en una rueda de prensa recogida por el diario Mundo Deportivo.El ex entrenador de Defensa y Justicia, Racing Club e Independiente, entre otros clubes, calificó como "tristísimos" los últimos episodios de racismo en España y se alegró de que se haya llegado a una profunda reflexión "en el mundo para que, como sociedad y humanidad, demos ese salto cualitativo de una vez".Me ha tocado ver mucha diversidad de dónde vengo y mis padres y mi barrio me formaron con valores de igualdad de oportunidades. No hacemos diferencias", argumentó Beccacece.El DT agregó que "el respeto es un valor preciado que tenemos que fomentar entre todos, periodistas, entrenadores, hinchas y sociedad" y dijo que "porque no nos llevan a nada como sociedad".En España el delantero brasileño Vinicius Junior del Real Madrid fue víctima reciente de manifestaciones de racismo hacia su persona en el partido jugado contra Valencia en el estadio de Mestalla.