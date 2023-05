Yasky: "El acto en Plaza de Mayo tendrá un carácter histórico"

Foto Eva Cabrera.

El secretario, afirmó que el acto en Plaza de Mayo que se realizarápara conmemorar el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner tendrá un carácter "histórico", yen las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto."El del jueves (25 de Mayo) será va a ser un acto histórico, de esos que quedarán grabados en la memoria popular. Vamos a conmemorar los 20 años de la asunción de Néstor (Kirchner) y habrá una multitud que seguramente todavía tiene esperanza en que (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) encauce esta historia", señaló Yasky sobre esta convocatoria que tendrá a la exmandataria como única oradora.En declaraciones a la radio AM 750, el dirigente sindical evaluó que, al mencionar el concepto que utilizó Cristina Fernández para referirse a las interpretaciones que se produjeron tras la carta que difundió la semana pasada para comunicar que no se iba a presentar como candidata a las próximas elecciones.. Vamos a salir del acto más claros de hacia adónde tenemos que ir. Ella y el pueblo serán los protagonistas", remarcó el legislador.Además, Yasky remarcó como "importantísima la movilización popular" e instó a "recuperar la posibilidad de que democracia se defina también con el pueblo en la calle".Por otra parte, el secretario general de la CTA insistió con quepara postularse en las PASO en representación del espacio kirchnerista, al calificar al ministro como alguien que "tiene una enorme calidad como persona y que milita desde joven la causa de los derechos humanos"."La centralidad de Cristina no se discute. Con 'Wado' hablamos sobre la necesidad de construir un bloque social con centralidad del movimiento obrero que tenga vasos vinculantes con los movimientos sociales, la juventud, los organismos de derechos humanos. Hay que volver a conquistar ese núcleo que fue clave en su momento", confió Yasky en relación a un diálogo que mantuvo con el funcionario.Asimismo, el sindicalista contó, que junto a De Pedro, analizaron la importancia que posee la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para el armado del FdT porque "puede asegurar el triunfo en un territorio que, sin lugar a dudas, jugará un papel determinante en el resultado final de la elección".