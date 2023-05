"Artaud", obra cumbre de Spinetta, se vistió de gala en una celebración por sus bodas de oro

Foto: Osvaldo Fanton.

, obra cumbre de, que en octubre próximo cumplirá 50 años, sonó la noche del lunes de manera completa en el, en una lectura realizada porque cruzó el lenguaje de cámara con el jazz, a partir de interpretaciones efectuadas con un cuarteto de cuerdas y uno de vientos, dirigidos por el maestro Ezequiel Fautario, y una base de guitarra, batería y bajo.Los arreglos de las canciones que fueron parte del concierto homenaje titulado, que además tuvo como vocalistas a Deborah Dixon y Sol Liebeskind, y como invitados especiales a Emilio Del Guercio y al bandoneonista Santiago Arias, borraron a grandes rasgos los vestigios más personales del autor para anclarlo en un discurso musical más susceptible a diversas referencias universales.Los colchones de cuerdas, los fraseos vertidos desde los vientos -en especial en las partes solistas de clarinete- y las cadencias propuestas desde el combo conformado por batería, guitarra y bajo fueron, en líneas generales, los elementos que se conjugaron para ello."Esta noche se va a homenajear una obra básica para la cultura argentina. No va a haber una cabalgata de invitados, no habrá lugar para la nostalgia, tampoco se van a contar anécdotas. Esta noche se va a recurrir a una pata fundamental de la tradición que es la interpretación de una obra", advirtió en la presentación el conductor radial y musicalizador Bobby Flores.Y añadió: "Porque quien interpreta también compone. Todos sabemos que no es lo mismo Duke Ellington que Bill Evans. No es lo mismo 'La Cumparsita' de Firpo que la de Piazzolla. Este 'Artaud' no es el mismo de hace 50 años. Esta es una interpretación que realiza Adrián Iaies desde esa obra original".Un rato después, luego del ingreso de los músicos y la interpretación de, tema que abre el disco, el propio Iaies tomó la palabra y, de alguna manera, puso blanco sobre negro."Estamos celebrando los 50 años de una obra única en el sentido más literal de la palabra. Es un disco donde uno no reconoce que haya influencia de discos anteriores o de otros artistas. No da la sensación de un disco hecho por un artista habiendo escuchado otras cosas, sino que todo parece nacer ahí. 'Artaud' es como un big bang, una explosión del universo Spinetta y todos los elementos que encontramos en su obra ya están ahí", señaló el pianista."Y es un disco único porque no ha dejado un legado en el sentido que uno no puede decir que haya artistas que hayan seguido el camino iniciado por 'Artaud'. Es un camino en sí mismo", completó.Tantos las palabras del presentador como del gran factótum de esta celebración dieron así rienda suelta a unay que, en este caso, sí estuvo plagado de referencias a estilos, géneros y artistas.Las nuevas lecturas también se hicieron extensibles a otros temas de Luis Alberto Spinetta que completaron el repertorio abordado en el concierto, únicos pasajes en donde Iaies tocó el piano, debido a que a lo largo de todo "Artaud" se limitó a disfrutar desde un costado de las interpretaciones.La formación estuvo integrada poren flauta,en oboe y corno inglés,en clarinete y clarinete bajo,en fagot,en primer violín,en segundo violín,en viola,en violoncello,en guitarras,en bajo eléctrico y contrabajo, yen batería y percusión.Tal como se mencionó antes, la apertura fue con, cuya voz cantante la llevó Sol Liebeskind, y a la que el entramado de cuerdas y vientos dotó de un clima cinematográfico.A partir de allí, y con la gigantografía de la icónica irregular portada del disco como telón de fondo, se fueron sucediendo en su orden original, salvo alguna mínima excepción y alguna breve aparición de alguna composición de otro álbum.Deborah Dixon tuvo a cargoen una versión que desde lo instrumental se desentendió de su toque blusero, lo que obligó a exhibir apenas a medias su caudal vocal. En tal sentido, la guitarra evocó el fraseo característico del tema pero con un sonido menos filoso., con el regreso de Sol Liebeskind, contó con, tal vez por lo cambiante de su estructura natural, lo que abrió el juego para diversas aventuras sonoras; en tanto que la continuidad deperdió su original carácter intimista pero sumó profundidad sonora.El pequeño enroque en el orden ubicó acomo el siguiente tema, el cual recayó sobre el, en una interesante versión de bandoneón y voz que arrancó una ovación.Antes del paso a lo que sería el, entremezclado entre los temas de la cara A,en una variación de, primera composición por fuera del álbum celebrado., otra vez con Sol Liebeskind, ubicó al concierto otra vez en la senda de "Artaud" y, al igual que, permitió desde su compleja estructura otra notable lectura.se hizo cargo de una interesante versión de, que arrancó con un guiño aldesde los vientos para luego dar paso al famoso arpegio de guitarra de la introducción.Con el gran pergamino de haber sido el bajista en el disco,y, como tal, se encargó de las dos últimas canciones que faltaban para culminar el repaso del álbum.supo mantener el dramatismo que le había impreso su autor, además de continuar en la senda de los guiños musicales cuandoFinalmente,mantuvo bastante su fidelidad respecto a la original debido al abordaje central desde el combo conformado por la batería, el bajo y la guitarra, en lugar de la preponderancia de los cuartetos de cuerdas y vientos, como en los otros temas.Aunque "Artaud" había llegado a su final, todavía quedaba espacio para algunas lecturas más a las que se sumó el piano de Iaies. Así pasaroncon Arias otra vez en bandoneón y voz; y una hermosacon los vientos y las cuerdas como principales protagonistas.en plan solista se reservó el final con unas variaciones sobre las que tímidamente aparecieron las introducciones dey algunos pasajes de pianos de distintas canciones del discoCuando en"Artaud" vio la luz, las disquerías se las vieron en figurillas porque no había manera de ubicar el disco en las bateas debido a la particular forma de su portada. Esta singularidad se trasladaba también a su música. En la doble función de anoche en el Teatro Colón, Iaies se encargó de que, al menos por un rato, la monumental obra encajara en las discotecas.