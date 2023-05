Denver "barrió" 4 a 0 a los Lakers y se consagró campeón en el Oeste

JOKER FOR THE LEAD!



Denver Nuggets se consagró campeón de la Conferencia Oeste de la NBA al vencer a Los Angeles Lakers como visitante por 113 a 111, para quedarse con la serie por un rotundo 4 a 0 y aguarda en la final al campeón del Este, que surgirá entre Miami Heat y Boston Celtics.A los Lakers no le alcanzó con la notable tarea de LeBron James, quien totalizó 40 puntos y sumó 10 rebotes sin tomarse un descanso, ya que Denver respondió con un Nikola Jokic imparable, sumando un nuevo "triple doble" con 30 puntos, 13 asistencias y 14 rebotes.James, de 38 años, tiene dos temporadas más de contrato con los Lakers y siempre ha expresado su objetivo de seguir jugando hasta la llegada de su hijo Bronny a la liga, prevista para 2024, pero luego de la derrota sembró dudas sobre su futuro."Ya veremos qué pasa de ahora en adelante. No lo sé. Tengo mucho que pensar para seguir adelante con el básquetbol. Para ser honesto, tengo mucho que pensar", dijo James luego de este doloroso 0-4.James dispuso del último tiro para empatar el partido pero su atropellada entrada fue contenida por la defensa de Denver y su forzado lanzamiento salió fuera para frustración de los 20.000 hinchas angelinos presentes en el Crypto.com Center.El serbio Jokic logró su octavo triple doble de estos playoffs, el canadiense Jamal Murray aportó otros 25 tantos y 5 asistencias y Aaron Gordon culminó con 22. De esta forma Jokic, elegido MVP de esta serie, se hizo con el récord de triple dobles en una misma postemporada, que poseía el mítico Wilt Chamberlain con sus siete de 1967.En su casi medio siglo de historia, Denver logró llegar a la final tras fallar en cuatro ocasiones, tres contra los Lakers (1985, 2009 y 2020), y es uno de los 11 equipos que aún no tienen un campeonato en su vitrina.Lakers, con 21 puntos de Anthony Davis y 17 de Austin Reaves, tras cuatro tiros libres de Davis, llegó al empate en 111 en un último minuto de infarto, en el que Jokic adelantó a los Nuggets y LeBron falló el último intento de los Lakers por forzar la prórroga.Este martes a las 21:30 de Argentina en Kaseya Center de La Florida Miami Heat recibirá a Boston Celtics para buscar el título del Este ya que está al frente por 3 a 0.