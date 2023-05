De Pedro: "El futuro empieza el 25 de Mayo"

Intendentes presentes

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el diputado Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, se reunieron este lunes con intendentes del Frente de Todos de la Primera y Tercera secciones electorales de la provincia de Buenos Aires para organizar el acto del 25 de mayo en el que hablará la vicepresidenta Cristina Fernández, a 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.La reunión se llevó a cabo entre las 15 y las 16.30 en el Centro de Producción Audiovisual "Leonardo Favio" del municipio de Quilmes, según informaron fuentes partidarias, donde De Pedro adelantó que el próximo jueves "le vamos a decir a las futuras generaciones que hay un futuro y empieza este 25 de mayo".", afirmó el ministro.Remarcó que "".Además, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió al titular de Interior y a intendentes en la sede de la Asociación Obrera Textil (AOT) local, en un encuentro que tuvo por objetivo convocar a la militancia.Mendoza, quien llevó el saludo de Máximo Kirchner a los presentes, estimó que "la etapa que viene y lo que tenemos que construir de cara a este año electoral, y también a los años que vienen, tiene que estar plasmados de lealtad a las ideas del peronismo, de lealtad a representar los intereses del pueblo con mucho coraje y siempre sin miedo dar las peleas que haya que dar para cuidar, proteger y garantizar los derechos y ampliar los derechos para nuestro pueblo"."Nuestro proyecto político cuenta con grandes compañeros y grandes compañeras", señaló la intendenta e indicó que "Wado es lealtad al Pueblo. Es lealtad al modelo de país que la Argentina necesita, a las ideas y a Cristina. Es lealtad al programa de país que va a reparar el daño que hizo el macrismo y recuperar soberanía y justicia social"."Este jueves estaremos ahí porque el amor es más fuerte. Y por supuesto esperanzados de poder construir para este año lo que el pueblo necesita, un gobierno que dé las peleas que tenga que dar, con convicciones fuertes para poder decirlo no al FMI para primero cumplir con las deudas internas que tenemos con nuestro pueblo y poder recuperar el poder adquisitivo y el salario que es algo pendiente, para poder trabajar y elevar el piso de dignidad en el que vive la mayoría", destacó.Por su parte, Wado de Pedro recordó que "Néstor nos decía cuiden a Cristina", y afirmó que ""En esa elección del 2011 Cristina demostró un nivel de construcción, fortaleza y coraje, y sobre todo demostró en el 2011 cuando la empezaron a atacar ferozmente que tenía y tiene la capacidad de gobernar a favor de los trabajadores y del pueblo y sobre todo demostró que Argentina puede generar, redistribuir y funcionar con un 50% del PBI en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras", precisó.Y aseveró: "Por otra parte, De Pedro destacó que "afortunadamente la sociedad es mucho mejor de lo que se piensa”, al ser consultado sobre los dichos del periodista Gabriel Levinas, quien el domingo habló de que la sociedad "no está preparada" para una persona tartamuda como candidato a Presidente El titular de la cartera de Interior agregó además que "ese pensamiento representa a un sector de la sociedad que no se dio cuenta que las cosas cambiaron para bien"."Yo quiero transmitir que hay que tener más responsabilidad a la hora de comunicar ciertas cosas.", señaló.De Pedro remarcó que "ese pensamiento representa a un sector de la sociedad que no se dio cuenta que las cosas cambiaron para bien".Y manifestó que".Asistieron los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Moreira (San Martín), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar), Karina Menéndez (Merlo), Mauro García (General Rodríguez), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).También estuvieron Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Fabiani (Almirante Brown), Gerardo Tarchinale (Punta Indio), Fabián Cagliardi (Berisso), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).Además concurrieron Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados provincial; el también diputado nacional Julio Pereyra y el presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez.