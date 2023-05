Kicillof: "La reurbanización de los barrios populares ahora es una política del Estado"

Romina Barrios, directora ejecutiva del Opisu, Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, y el ministro de Desarrollo Urbano, Agustín Simone, durante el acto / Foto: GPBA.

Barrios firma los convenios para financiar obras de infraestructura en once barios populares de seis municipios / Foto: GPBA.

, al firmar convenios para la ejecución de obras de integración urbana en seis municipios, con una inversión de más de 9.200 millones de pesos."Hemos convertido al proceso de reurbanización de los barrios populares en una política del Estado de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de dar respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses", afirmó el mandatario bonaerenseen obras que mejorarán la infraestructura de once barrios populares en seis municipios.En el evento,Kicillof precisó que "lo hicimos en base a la recuperación del Opisu, un organismo que no funcionaba y que no había completado ninguno de los proyectos iniciados durante los cuatro años anteriores"."A diferencia del enorme endeudamiento que llevó adelante el Gobierno anterior,para construir la infraestructura social básica y productiva que le cambia la vida a la gente", expresó el Gobernador.Sostuvo queaunando esfuerzos con las comunidades y fortaleciendo el vínculo con los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios".En el acto, Kicillof estuvo acompañado"Desde que asumimos esta responsabilidad de Gobierno,para devolverle la sonrisa a cada vecino y vecina de la provincia: vamos a seguir trabajando junto al Opisu para construir muchas más viviendas", afirmó Magario.Los proyectos incluyen la construcción de viviendas y la instalación de servicios urbanosdos polos educativos; centros para la comunidad, alumbrado y mejoras en espacios públicos, y edificación de locales comerciales."Decían que era imposible hacer obras en los barrios populares con la intervención de organismos multilaterales y nosotros demostramos que,, sostuvo Simone y afirmó que "en Opisu ya no se decide más desde una oficina, ahora se recorre la provincia y se trabaja en conjunto con los municipios, intendentes y miembros barriales".Por su parte, Romina Barrios expresó queque está llevando adelante la Provincia para jerarquizar las políticas de hábitat".y trabajar en conjunto para cubrir las necesidades de los barrios populares. Estamos convencidos de que re-urbanizar es posible", agregó.