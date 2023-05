De Gallardo a Scaloni y de Scaloni a Mascherano

Foto: Alfredo Luna

Scaloni, y un consejo que cambió su mirada en Qatar 2022 | Foto: Alfredo Luna

Gallardo aconsejó a Scaloni y el DT "albiceleste" adoptó su observación | Foto: Alejandro Santa Cruz

Una acción, que se repitió en los dos partidos del seleccionado argentino Sub-20 en Santiago del Estero, tiene a Javier Mascherano como protagonista e invoca a dos colegas suyos, de peso propio.En la previa del partido con Uzbekistán, que marcó el debut del equipo en el Mundial de la categoría, el ex capitán del seleccionado le confirmó la formación a sus dirigidos en los instantes previos.El movimiento de Mascherano se repetirá este martes, en el encuentro frente a Guatemala que puede sellar la clasificación a los octavos de final.La movida del "Jefecito" recuerda a Lionel Scaloni, el "padre de la criatura", tal como lo denominó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tras la consagración mundial en Qatar 2022.La caída sorpresiva por 2-1 ante Arabia Saudita en el estreno de Qatar 2022 y un rendimiento irregular ante México, a pesar del éxito por 1 a 0, obligaron al oriundo de Pujato a cambiar la estrategia: confirmar el equipo a los jugadores el mismo día del partido.De esa manera, Scaloni puso en práctica aquella charla que mantuvo tiempo atrás con Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia de River Plate.El libro "La Tercera", con los periodistas Alejandro Wall y Gastón Edul como autores, corroboró ese dato."Gallardo le dijo algo que Scaloni recordaría durante el Mundial: que no le diera el equipo a los jugadores hasta último momento. Contra Arabia Saudita y México, les dio la información un día antes. Y entonces un día antes la prensa ya tenía a los once", revela el libro."De Polonia en adelante todo cambió, aplicó el consejo de Gallardo y empezó a dar el equipo durante la charla previa que tenían en la Universidad de Qatar, antes de subirse al micro, a una hora y media del partido”, agrega.Acaso Mascherano haya tomado nota de esa estrategia, que no aseguran una victoria, pero de acuerdo a los ejemplos de Gallardo y Scaloni colaboran en busca de buenos resultados deportivos.El Mundial Sub-20 Argentina 2023 recién empieza. Con el correr de los partidos, se verá si se trata de un método o de una mera y simple casualidad.