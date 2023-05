Beatriz Biain de Touzet, la exfonoaudióloga de "Wado" de Pedro, destacó su historia de "superación"

"Wado" junto a Biain de Touzet / Foto: Prensa Ministerio del Interior.

Los tratamientos

La posición de la AAT

Beatriz Biain de Touzet, presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT) y exfonoaudióloga del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, remarcó este martes , quien en la noche dle domingo aseguró en un canal de televisión que la Argentina "no está preparada para un presidente tartamudo" , y aseguró que la historia del funcionario "es de mucha superación y un gran trabajo interior"."Este comentario es totalmente injusto, desafortunado, doloroso y que no habla para nada de lo que es la sociedad en general, que es empática y comprensiva, sino que habla de que esa persona no tiene el conocimiento para hablar de lo que significa la tartamudez", dijo la fonoaudióloga en declaraciones a Télam tras las declaraciones de Levinas en el programa "Solo una vuelta más" en el canal TN., aseguró Biain de Touzet, quien agregó que, a los grupos de ayuda mutua que se reúnen para reforzar este tema que tiene impacto social y se lastima a la familias"., que implica "la sensibilidad que tienen los adolescentes en ese momento, justamente porque quieren igualarse o no tener dificultades aparece esta dificultad que los distingue".En este sentido, aseguró que el ministro del Interior "hizo un tratamiento adecuado y su trabajo personal le permitió hoy enfrentar las cámaras y el micrófono, es una historia de mucha superación y un gran trabajo interior".Sobre las herramientas existentes para este tipo de trastorno del habla, la especialista precisó que dependen de cada persona, y que tanto la disfluencia y"Estos programas tienen que ver con habilidades motoras, lingüísticas, cognitivas y sociales para que la persona pueda convivir con esta característica en un mundo que no siempre entiende, como hemos visto, que una persona que se traba es solamente eso, y no implica ninguna otra dificultad".Durante la emisión del programa periodístico de la señal TN, Levinas dijo que "le gustaría" un país en el que "estemos tan evolucionados intelectualmente que el Presidente pueda ser una persona que es tartamuda"."Pero si vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente sabés que en la Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo ponés igual? ¿Por qué lo señalás igual?", abundó Levinas, en referencia a De Pedro y la posibilidad de que pueda ser precandidato presidencial."No sé por qué lo hacen...va al muere" (de Pedro), agregó el periodista, e hizo una comparación con otras figuras del peronismo: "con la oratoria de (Carlos) Menem, la oratoria de (Néstor) Kirchner, la oratoria de Cristina (Fernández), la oratoria de (Juan Domingo) Perón, (De Pedro) es un tipo que no puede hacer oratoria".Sobre este punto, Biain de Touzet señaló queNada impide que una persona con esta característica puede llegar a los lugares que se proponga", puntualizó.Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, convocó hoy a los jóvenes a construir una "Argentina contra el bullying" y a "cortar con los discursos de odio" luego de haber sido blanco de las expresiones "descalificantes" de Levinas."Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio", sostuvo De Pedro desde su cuenta de Twitter tras visitar la ciudad bonaerense de Ensenada.En tanto, la AAT repudió las declaraciones de Levinas y aseguró que "una vez más nos encontramos en la necesidad de repudiar comentarios de carácter discriminatorio y peyorativo, frente al desconocimiento absoluto de la temática. Este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean".En diálogo con Télamporque siguen instalando mitos que ya se sabe que no son así"."Lo que evidenció (los dichos de Levinas) es que todavía hay que trabajar en naturalizar este tema, en erradicar mitos que están muy instalados y sobre todo transmitirle a la sociedad que cualquier persona puede trabajar u ocupar el cargo que sea independientemente que tenga tartamudez o no", aseveró Ninoná.La tartamudez o disfluencia es una alteración de la fluidez del habla, que afecta a la comunicación de la persona y se manifiesta en las prolongaciones o repeticiones de sonidos, sílabas, palabras o frases.Según las estadísticas internacionales, está presente en el 1% de la población mundial, con una edad de inicio entre los 2 y 7 años y que el 98% de los casos aparece antes de los 12 años, siendo más frecuente en hombres que en mujeres.Actualmente se sabe que la tartamudez es "multifactorial", y que puede ser influida y desencadenada por factores "emocionales, genéticos, ambientales y (por características del) cerebro del niño o la niña"., apuntó la fonoaudióloga.Fernando Medina Walker, quien desde los 5 años tiene un trastorno del ritmo para hablar y brinda charlas a padres y madres con hijos con tartamudez, manifestó a Télam que "lo primero que sentí (al escuchar a Levinas) fue lástima y bronca porque pone al tartamudo en un lugar donde no es cierto, al no saber son ignorantes sobre el tema y lo peor es que lo decretó"."Estoy seguro que a las personas con tartamudez les molestó, más allá del color político de cada uno", concluyó.y aseguró: "Conociendo como es la sociedad, sabiendo cómo piensan, y viendo los resultados de lo que nos está pasando en la vida, (la tartamudez) es un obstáculo"."Es una persona que no va a tener los votos que se necesitan para ganar", aseveró y agregó que "si Wado de Pedro se sintió ofendido, o quiere hacerse el ofendido, yo puedo pedirle disculpas, porque no quiero ofender a nadie"., sostuvo Medina.Por último, señaló que "el lado bueno" de las declaraciones es "que se habla y se necesita que se hable hasta el cansancio, hace falta más concientización sobre el tema, sobre todo en las escuelas".Desde la AAT destacaron el proyecto de Ley Integral de Tartamudez, presentado en 2022 por las diputadas del Frente de Todos Paula Penacca, Florencia Lampreabe, María Lucila Masin y Alejandra Obeid, y pidieron por su tratamiento.La iniciativa, que tiene como objetivo asegurar el "acceso al bienestar general" de las personas que presentan disfluencia o tartamudez, pone énfasis en garantizar la detección temprana, la capacitación a profesionales y la difusión y articulación en las escuelas.