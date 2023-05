Demichelis prende velas por dos de sus figuras para jugar contra Sporting Cristal

River y una importante parada en Perú ante Sporting Cristal por la Libertadores | Foto Daniel Dabove

El volante Nicolás de la Cruz llegará sin problemas para jugar el jueves en el equipo de River ante Sporting Cristal en Perú por la Copa Libertadores, mientras que el zaguero central Emanuel Mammana está en duda, tras el entrenamiento de este lunes en el Más Monumental.De la Cruz y Mammana padecen sinovitis y por eso no estuvieron entre los convocados para jugar ante Platense, pero mientras el volante uruguayo practicó a la par, el zaguero estuvo con tareas diferenciadas.El DT Martín Demichelis aseguró en la rueda de prensa tras el triunfo por 2-1 ante el "Calamar" que De la Cruz llegará a jugar ante el equipo peruano y ahora resta resolver quién será el reemplazante en Lima del suspendido Leandro González Pírez.Si este martes Mammana no puede entrenar con normalidad, la defensa será la misma que jugó ante Platense con el ingreso de Robert Rojas como primer marcador central.Las otras alternativas, con menos posibilidades, son que juegue Jonatan Maidana -quien ayer no estuvo en el banco de suplentes- o que se corra a la zaga central Enzo Díaz y Casco juegue de lateral izquierdo, tal como sucedió en las primeras fechas.Por otra parte, la posibilidad de que juegue Miguel Borja de arranque junto a Lucas Beltrán en la ofensiva está vinculada a la salida de alguno de los volantes habituales y aunque el entrenador no la descartó, tendría que salir del equipo Rodrigo Aliendro .Por lo tanto, el posible once para enfrentar a Sporting el jueves a las 21 sería con:Con este panorama, el equipo "millonario" se entrenó este mediodía en el estadio -luego de quedarse concentrado tras el triunfo ante Platense- con tareas regenerativas para los que jugaron anoche y trabajos con pelota en espacios reducidos para el resto del plantel.El equipo se entrenará este martes en el River Camp de Ezeiza y el miércoles, tras la práctica matutina, el plantel viajará a Perú en vuelo de línea de cara al partido ante el "cervecero" limeño, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.River está obligado a ganar para que el pase a octavos de la Libertadores no dependa de otros resultados, ya que marcha último en el Grupo D con 3 puntos y una diferencia de gol de -4, producto de las derrotas como visitante ante Fluminense (5-1) y The Strongest de Bolivia (3-1), y una victoria ante Sporting Cristal de local.Para lograr el pase como primero del grupo, River, además de ganar los tres compromisos que le quedan, dependerá de que el equipo carioca pierda en la altura de La Paz en el partido del jueves, y luego vencerlo el 7 de junio en Núñez con una buena diferencia de gol.River cerrará la fase de grupos de local ante The Strongest el 27 de junio y en caso de conseguir el pase a las rondas finales tendrá un mes de parate en la Libertadores, en el tramo final de la Liga Profesional de Fútbol.Por último, los jugadores que vienen de operaciones y estarán disponibles para la segunda parte del año son Bruno Zuculini, David Martínez y Tomás Lecanda, quienes realizaron tareas de campo diferenciadas en las últimas semanas.