Morales abrió el debate por la reforma de la Constitución de Jujuy

Los 48 convencionales. /Foto: Edgardo Varela.

El juramento de quienes gestarán la reforma. /Foto: Edgardo Varela.

Cómo se hará la reforma

Foto: Edgardo Varela.

Las protestas

Foto: Edgardo Varela.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tomó juramento este lunes a los convencionales constituyentes para iniciar el debate de la modificación parcial de la Carta Magna provincial en la Legislatura local, yMorales, que juró como convencional y como presidente de la Convención en la sesión preparatoria, integra el cuerpo de 48 miembros elegidos en los recientes comicios provinciales.Con el recinto a pleno, Morales afirmó que el debate se realiza "en un momento trascendente para nuestra provincia y quedará marcado" por el trabajo que lleven a cabo los convencionales en torno al marco jurídico."Estamos convencidos de que es una gran oportunidad para generar un salto de calidad en términos institucionales y en términos de derechos y garantías para las personas y para la sociedad jujeña", expresó, y aseguró que "se va a estar reafirmando el sistema de división de poderes".También juraron Gabriel Burgos y Alberto Matuk (de Cambia Jujuy y el Frente Justicialista) como vicepresidente primero y segundo de la Convención.También, avanzar contra el maltrato animal, seguir la agenda iniciada para la lucha contra el cambio climático y restricciones para las protestas con cortes callejeros. Y asigna capítulos específicos para avanzar con lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes."Por octubre de 1986 se juraba la Constitución vigente, avanzada para esos tiempos, con la definición expresa de derechos, garantías y de reafirmación del sistema democrático", expresó Morales.Sobre el proceso previo a la aprobación de la ley que avala la reforma, dijo que hubo "un debate amplio" en la sociedad jujeña., indicó.Morales también habló de "los criterios" que llevaron a impulsar la reforma relacionados con el funcionamiento de la justicia, como la creación del Consejo de la Magistratura, que "está constituido por ley pero tiene la falencia de no tener rango constitucional"."Así hay otras instituciones que están previstas en algunas leyes pero que tienen que tener rango constitucional para dar transparencia y control en la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescencias y la institucionalidad para la lucha contra la corrupción, entre otros institutos", amplió.Sobre las protestas de organizaciones sociales, Morales remarcó que se busca "dejar firme la paz" y "reafirmar el derecho a la manifestación por la que no haya que pedir autorización, pues es un derecho que se ejerce", aunque ratificó "la pretensión de incorporar un límite en la afectación de derechos". Y justificó: "Los cortes de calles son un delito, no un derecho".Al momento de jurar,"Desde el FIT-U (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad) hemos sostenido el rechazo de esta asamblea constituyente por considerarla limitada, restringida a espaldas de los que hoy son las necesidades del pueblo trabajador", expresó el diputado nacional y constituyente Alejandro Vilca.En septiembre de 2022, con el voto de 32 diputados sobre 48 que tiene la Legislatura, Morales logró el apoyo para tratar la reforma. De acuerdo con la ley, se modificarán 66 artículos de los 212 de la Carta Magna local.