Defensa y Justicia visita a América de Minas Gerais

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Maximiliano Luna

Defensa y Justicia, escolta del Grupo F de la Copa Sudamericana, visitará este martes a América de Minas Gerais por la cuarta fecha.El partido comenzará a las 21.00 en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, con arbitraje del boliviano Ivo Méndez y transmisión de DSports.En el inicio de la segunda parte de la fase de grupos, el "Halcón" tiene 6 puntos y está a uno del líder, Millonarios de Colombia.El equipo de Julio Vaccari perdió el viernes en su visita a Rosario Central (2-1) por la Liga Profesional y cortó una racha de ocho partidos invicto.Defensa y Justicia buscará sumar por primera vez como visitante ya que en el único partido que jugó fuera de Florencio Varela cayó 3-0 en Colombia contra Millonarios.América está tercero con 4 puntos y viene en levantada con dos triunfos seguidos, uno por Copa de Brasil y otro por el campeonato local.Esta última victoria ante Fortaleza le permitió al equipo que tiene a los argentinos Emmanuel Martínez (ex San Martín de San Juan) y Martín Benítez (ex Independiente) salir de la última posición del "Brasileirao".En Defensa se perfila el regreso de Kevin Gutiérrez, quien no jugó en Rosario por haber sido expulsado en el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata.Defensa y América ya se enfrentaron el pasado 19 de abril en el "Tito" Tomaghello y el local se impuso por 2-1.América MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana y Danilo Avelar; Cascardo Lemos y Lucas Kal; Everaldo, Emmanuel Martínez, Felipe Azevedo; y Renato Marques. DT: Vagner Mancini.Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant'Anna, Julián Malatini, Santiago Ramos Mingo y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez y Julián López; Santiago Solari, David Barbona, Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia).VAR: Juan Soto (Venezuela).Estadio: Independencia (Belo Horizonte)Hora de inicio: 21:00.TV: DSports