Acuerdo para perforar Palermo Aike, la segunda formación no convencional del país

La gobernadora Alicia Kirchner, el presidente de YPF, Pablo González, y el titular de CGC, Hugo Eurnekian, en la firma del acuerdo.

Las empresasfirmaron este lunes un acuerdo para comenzar a perforar enla segunda formación no convencional más importante del país que se encuentraYPF y CGC rubricaron un memorando de entendimiento parade la formación Palermo Aike, en "Fracción II - El Cerrito", perteneciente a la concesión no convencional de CGC en Santa Cruz, detallaron ambas compañías en un comunicado conjunto.Fue durante un acto que fue encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner, que contó con la presencia del"Hoy es un día muy importante para la provincia de Santa Cruz y también para la Argentina, ya que estimaciones proyectan que en Palermo Aike hay recursos por 10.000 millones de barriles. Para que se pueda entender la magnitud de Palermo Aike, estos recursos estimados equivalen a la producción actual de Argentina durante 50 años", dijo Eurnekian tras estampar su firma.En tanto, Pablo González señaló que "la firma de este acuerdo es histórica."Esa decisión de invertir acá junto a CGC profundiza la visión federal que debe tener la compañía", completó el presidente de YPF.Por último,y destacó que es "una política pública que tiene como objetivo garantizar el desarrollo económico con inclusión social en la provincia".En caso de obtener resultados positivos, ambas compañías avanzarán con el desarrollo de una parte del área, invirtiendo en pozos adicionales e instalaciones asociadas.Durante el encuentro, estuvieron presentes el CEO de YPF, Pablo Iuliano; el COO de CGC, Pablo Chebli; la vicepresidenta de Upstream de YPF, Fernanda Raggio; intendentes, legisladoras y legisladores nacionales, provinciales y municipales; funcionarias y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre otros., Palermo Aike es la segunda formación en importancia a explorar luego de Vaca Muerta y se estima que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo.Por sus condiciones geológicas, Palermo Aike es el yacimiento más parecido a Vaca Muerta dada su extensión espacial, la profundidad del objetivo (3000 y 3500 metros), origen marino y potencial hidrocarburífero., este proyecto exploratorio es una oportunidad estratégica para ampliar la frontera no convencional a otros ámbitos geográficos de nuestro país, extrapolando la curva de aprendizaje desarrollada por YPF en Vaca Muerta a lo largo de la última década.