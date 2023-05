Denuncian que Larreta desvió más de $3.800 millones destinados a sanear el Riachuelo

Foto: Laura Lescano

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló "" en el manejo y ejecución del presupuesto destinado al saneamiento de la Cuenca del Riachuelo por parte del Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, según denunció este lunes el auditor general, Lisandro Teszkiewicz.Teszkiewicz aseguró queque la Ciudad prevé para el saneamiento del Riachuelo"(El jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta se llena la boca hablando de una ciudad verde, pero", alertó en una entrevista con Télam Radio.El auditor hizo referencia así al informe publicado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que advierte sobre "irregularidades en el manejo del presupuesto y su ejecución" destinado al saneamiento de la Cuenca del Riachuelo, considerada como el "principal riesgo ambiental de la Ciudad".De acuerdo con los argumentos contenidos en el Informe de la Auditoria de CABA -que evaluó la ejecución presupuestaria del "Plan de Saneamiento Ambiental del GCBA (1° y 2° semestres) 2020"-, en la Cuenca del RiachueloTampoco fueron proporcionadas"Cuando hablamos de medio ambiente,", afirmó Teszkiewicz.Marcó que el informe deja verpor parte del Gobierno porteño a"Según nos dice la propia Ciudad, hace más de 10 años no se entrega una sola vivienda, ni se localiza una sola familia, ni se controla su situación sanitaria y de salud siendo familias que tienen en el día de hoy plomo en sangre", subrayó.El informe analiza la falta de consistencia en los criterios aplicados para definir cuáles son las partidas incluidas por la Dirección General de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria de la Acumar (DGPEM) al confeccionar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental ya que no consta la inclusión de parámetros que den cuenta del avance físico de las acciones planificadas para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.También expone que las Actividades de Salud Ambiental se registraron sólo en un 13,33% de los Programas de los Efectores de Salud Primaria (CESAC) que se encuentran ubicados dentro de los límites de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR).Además, el informe de la auditoría porteña sostiene que, del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, se verifica que no alcanza el objetivo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la manda judicial que obliga a Acumar y las jurisdicciones relativas a la "Recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo)".