Decidir el destino

Hay episodios en la historia de la Humanidad que trascienden sus propios límites y se convierten en, que trasforman la calidad de la propia coyuntura política, tanto en el plano nacional como en el internacional.La reciente toma de Bajmut-Artiómovsk por las tropas rusas después de 224 días de sangrientos enfrentamientos en lo que se calificó como “la pica-carne de Bajmut”, es uno de ellos.Aclaración:, por entonces ocupada por el imperio otomano, y defender así la frontera sur de Rusia. En 1783 la fortaleza adquirió el estatus de ciudad. En 1924 fue renombrada Artiómovsk en homenaje a Artióm, líder revolucionario que defendió el Donbass de la invasión alemana y sus acólitos nacionalistas ucranianos.y abre eventuales perspectivas para una ofensiva de Moscú hacia el interior de Ucrania.El presidente ruso Vladímir Putin acaba de reiterar que el episodio confirma la desintegración del neocolonialismo y la globalización neoliberal. “Los imbéciles que sostienen lo contrario -afirmó- en un campeonato de imbéciles saldrían segundos por imbéciles”.En nuestro léxico nativo, la palabra “imbécil” tiene un reemplazo algo más vulgar…Las interpretaciones de este episodio, claro está, pueden variar en función de quien las formule, pero la esencia es la misma: el fin del dominio unipolar y la consolidación de un mundo nuevo, multipolar, conformado por asociaciones regionales e interregionales que se interactúan y se complementan en una plataforma solidaria y concordante.Los países “emergentes”, que conforman la aplastante mayoría del planeta, han entendido el significado de esta confrontación: ahora ellos asumen la decisión de construir su futuro.. En un reciente foro de Bruselas advirtió: “Luego de décadas de desarrollo de la integración global existe un creciente riesgo de que el. Este escenario resulta dañino para todos, incluyendo a Europa”.En el mundo es creciente el gradual rechazo a la utilización del dólar norteamericano, señala Georguieva. Ella cita ese fenómeno al indicar que en el comercio internacional esa utilización se redujo en pocos años del 70 a menos del 60%. En realidad, según los datos de Morgan Stanley, la participación del dólar en reservas, activos y pagos entre países se desplomó del 73% en 1991 hasta el 47% en el año pasado, el indicador más bajo de la historia.James Beeland Rogers, reconocido inversor y economista norteamericano, evidenció un inevitable proceso: la comunidad internacional se aleja del dólar cada vez con mayor rapidez y, como resultado de ello, dice Jim, “parten al otro mundo la Reserva Federal de los EE.UU., el FMI y el Banco Mundial y sobre sus ruinas se construye un nuevo sistema donde el dólar, de hegemónico, se transforma en ‘uno de tantos’”…Los recientes acuerdos entre países de esa aplastante mayoría “periférica” lo demuestran. China anunció la creación del sistema CIPS previsto para el trato en yuanes, en reemplazo del SWIFT estadounidense; una serie de países europeos imita esta decisión de Beijing y construyen a gran velocidad el INSTEX, otra alternativa al cuestionado SWIFT para el cálculo de pagos internacionales; China y Brasil acuerdan el trato en divisas nacionales; lo mismo ocurre entre la India y Malasia, Brasil y la Argentina, Corea del Sur e Indonesia; los países asiáticos crean el Fondo Asiático de divisas; los ministros de finanzas de la ANSEAN resuelven en marzo pasado abandonar el dólar en los cálculos entre los miembros de esta alianza del Pacífico Sur; Arabia Saudita también liquida el dólar como única divisa en el comercio petrolero.Pero, por supuesto, en los análisis de los economistas líderes, que dispone la imposición de una nueva divisa interna del Grupo, a diferencia del volátil dólar, respaldada con recursos reales, incluyendo territorio, minerales, tierras raras, commodities agroindustriales, capacidades productivas, etc. El PIB sumario BRICS ya supera el PIB conjunto del G-7. El ulterior ingreso a la nueva alianza monetaria de países asiáticos, africanos y latinoamericanos (ya previsto en la próxima cumbre BRICS, en agosto, en la sudafricana Durban) acelerará la erosión del dominio del dólar. Este proceso “realmente puede desplazar al dólar de su posición de reserva mundial”, dice la prestigiosa “Foreign Policy”.En su momento, Lawrence Henry “Larry” Summers, ministro de finanzas en la presidencia de Bill Clinton, intentó revertir esta tendencia, transportándola al terreno político o, para decirlo con mayor franqueza, de las amenazas veladas: “Los EE.UU. son la mayor democracia y superpotencia del mundo, que respalda la justicia, la ley y la transparencia del sistema financiero. Por eso, para la mayoría de los países no existe otra variante que la de creer en el dólar norteamericano más que en cualquier otra divisa”.Acaba de finalizar en Kazán, la virtual capital musulmana de Rusia (la segunda población rusa es musulmana, casi 20 millones de personas) el foro “Rusia-Mundo islámico”, en el que participaron más de 16.000 representantes de 80 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Se firmaron más de cien convenios, de los que el más importante es el que enmarca la construcción del corredor de transporte “Norte-Sur”. Desde mediados del siglo XIX los zares iniciaron el tendido del ferrocarril hacia Persia, el actual Irán, pues ambos imperios estaban unidos por comercio y políticas comunes. Hoy, el Foro de Kazán resolvió culminar la obra y llevar el transporte directo desde el norte europeo hasta el gran puerto logístico de Mumbai, en la costa del mar Arábigo, en el oeste de la India.En términos económicos, esto significará, con la potenciación del comercio interregional o de cabotaje entre los países por los que pasa el corredor: Rusia, Kazajstán, Armenia, Azerbaidzhán, Turquía, Irán, China y la India. Todos ellos ya acordaron la utilización de sus monedas nacionales para saldar cuentas.La participación estratégica de Armenia y Azerbaidzhán en el proyecto explica también los esfuerzos decisivos de Rusia, Turquía, China y la India para lograr la solución pacífica del conflicto entre ambos países caucasianos por la no reconocida república de Artsaj, el enclave montañoso de Nagorni Karabaj, formalmente incluido en Azerbaidzhán pero con población armenia. La gestión diplomática que el primero de junio culmina con la cumbre en Kishiniov, capital de Moldavia, entre los presidentes de Armenia, Nikol Pashinián, y de Azerbaidzhán, Ilham Gueidar ogli Aliyev, encaminó la negociación a la firma de un acuerdo de paz definitivo, garantizado a iniciativa de Moscú por un contingente de paz formado por la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que reúne a exrepúblicas soviéticas.En este mismo contexto se inscribe la enorme gestión diplomática china para lograr el acuerdo de reconciliación entre Arabia Saudita e Irán. Este convenio largamente frustrado por Washington abrió las puertas para la reincorporación de Siria a la Liga Árabe y la cumbre entre el presidente Bashar Assad, el rey Salman ben Abdel Aziz al Saud y el príncipe heredero Muhammed ben Salman al Saud.En este mismo contexto de resoluciones regionales a problemas regionales y de alianzas regionales en territorios regionales, se inscribió la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Sus prolongadas reuniones con su colega ruso Vladímir Putin y los documentos liminares suscriptos predeterminan el final de la era unipolar y la consolidación del nuevo orden multipolar. Todos los países “periféricos” comprenden esto pese a la furibunda resistencia de Washington y su dependiente Bruselas, que incluso intentan extender los tentáculos de la deficiente OTAN al sudeste asiático.En la cumbre japonesa del G-7 sus integrantes no sólo se lamentaron por esta política internacional que no los incumbe ni los necesita, sino también se compungieron porque sus propios pueblos levantan cada vez más su indignación y protesta por la ciega conducta de confrontación que sus dirigentes elevan a la categoría de universal. Salvo la italiana Giorgia Meloni, que a duras penas alcanza el 49% de la aprobación a su gestión, el resto ostenta índices record de desaprobación y desprestigio en sus propios países.La reciente bravuconada del anciano habitante de la Casa Blanca, amenazando con represalias y sanciones a China por su política de rechazo a las provocaciones occidentales en Taiwán, provocó la dura respuesta de Beijing, que además de la correspondiente demarche diplomática continúa movilizando efectivos aéreos y navales en el convulsionado mar de China.Esta administración demócrata se las ha ingeniado para abrir tres tremendos frentes de combate: con Rusia, con China y el interno. Algo que el centenario Henry Kissinger advirtió hace rato que no se debe hacer. Pero incluso si frente a Rusia y China es posible trazar alguna línea de cohesión y alianzas, del tipo de la OTAN o del G-7, en la pelea interna los escollos que se presentan son casi insalvables. Una “pequeña” deuda de más de 31 billones (¡!) de dólares, la inflación que no cede, una recesión que se asoma y las eternas rispideces de la discriminación y la violencia ahora se complican con la postura republicana de exigir reducción de gastos.Y en eso estriba la disyuntiva principal: o se reducen los presupuestos militares y sus adyacencias y periferias, o se reduce el ya de por sí magro rubro social. El presupuesto militar norteamericano fue de 877.000 millones en 2022, lo que supuso el 39% del gasto militar mundial y tres veces más que el presupuesto militar chino y diez veces más que el ruso. Con casi el 9% del gasto público total, el complejo industrial militar (CIM) de los EE.UU. se llevó casi el 4% del PIB norteamericano.Desde luego que, que ya se tragó 100.000 millones de dólares sin mayores e innecesarios comprobantes y, en consonancia con ello, agravar el conflicto.Queda claro que esas sumas hay que pagarlas y, por lo tanto, generan deudas a cumplir. La tensión por aumentar el techo de los ya mitológicos 31 billones de la deuda genera algo más que dudas e incertidumbre. El octogenario Joe Biden acaba de confesar que no puede garantizar que los Estados Unidos no caigan este 1 de junio en el default, aunque eso provoque una crisis financiera global. La declarada imposibilidad de evitar el colapso, además de despertar inmediatamente la alarma mundial, pone en tela de juicio la propia capacidad de Washington de atender este monumental endeudamiento, que ya deriva en tóxico. Los inversores extranjeros, pese a algún incremento de la tasa de interés, abandonan la posición del dólar y acentúan el proceso de desdolarización ya descripto. El shock puede compararse con el sufrido durante la Gran Depresión de la década del 30: los especialistas prevén diez millones de nuevos desocupados, una caída de la economía en el 6% mínimo y un desplome de entre un 45 y un 60% en la bolsa.Es inevitable la repercusión en todo el mundo endeudado en dólares, ya que el default significa una abrupta suba de intereses y tasas y la imposibilidad de saldar o refinanciar para los países emergentes. Muchos procesos productivos, comerciales, económicos pueden paralizarse por falta de pago. Los precios de las commodities podrán caer al mínimo, con lo que esos países no podrán afrontar sus obligaciones de deuda. Corolario: una crisis mundial en puerta o el colapso del sistema capitalista.Esto es lo que experimenta la cúspide financiera del sistema: el piso desaparece de sus pies. Las referencias se convierten en entelequias. Las premisas de estabilidad son borradas por un soplido mediático. Cada nuevo acercamiento entre los países “periféricos” genera nuevas oleadas de histeria y enajenamiento en Washington y en Bruselas. Así como Washington es absorbida cada vez más por el CIM, Bruselas se transforma aceleradamente en apenas un apéndice de la OTAN y la propia OTAN se desmorona ante la imposibilidad de imponer militarmente el orden del viejo poder unipolar.La fantástica paradoja es que mientras ese obsoleto poder intenta obligar al mundo a permanecer fiel e impávido frente al imprescindible saqueo a que es sometido para mantener la vieja y odiosa hegemonía, las únicas armas a las que recurre en su obsolescencia son la mentira, las amenazas y el chantaje. La realidad le torna cada vez más difícil acudir a la represión económica o militar.En agosto, en Durban, podemos incorporarnos a él a través de los BRICS y acceder a herramientas diferentes de las tradicionales y alienantes que nos proporcionan el FMI, el BM o los propios fondos buitres. En el marco de un tratamiento entre pares, podremos por fin optimizar nuestros ingentes recursos para escapar del marasmo de una deuda injusta, ilegal, criminal e impagable que nos legaron los representantes nativos del neoglobalismo, que increíblemente están no sólo sueltos, sino encaramados en tribunas de opinión y pretendiendo regir nuestros destinos.Es el momento de que seamos nosotros mismos quienes los determinemos. Ese es el punto crítico de nuestra actual realidad política, económica y social.