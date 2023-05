El DT de Guatemala acusó de "espionaje" al seleccionado argentino Sub-20

Foto Alfredo Luna.

Foto Alfredo Luna.

Foto Emilio Rapetti.

Loredo: "Tengo toda la confianza contra Argentina"

El seleccionado argentino Sub-20, dirigido por Javier Mascherano, fue informado por su par de Guatemala ante la FIFA, a través de un delegado, por un supuesto espionaje, el día previo al partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial, un hecho que fue desmentido de plano desde la delegación nacional.De acuerdo a lo que averiguó Télam, en Guatemala detectaron el ingreso de un integrante de la delegación argentina en el entretiempo del partido entre el seleccionado bicolor y Nueva Zelanda, del sábado pasado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para tener registros tácticos de los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo.La respuesta de AFA, ante la consulta de Télam, fue desmentir el hecho:. "Una persona de la delegación se confundió de vestuario, están uno al lado del otro. No hubo fotos ni nada por el estilo. Es insólito", dijo a Télam un allegado a la delegación argentina."Los argentinos me trataron excelentemente bien, pero esta persona se preocupó porque en el momento donde había menos gente en el vestidor se metió a grabar todas las hojas de la charla técnica, todo lo grabó", dijo el DT de Guatemala en rueda de prensa, luego del entrenamiento en el predio de Central Córdoba."La FIFA está muy preocupada por el Fair Play y se va a encargar. Hay fotos, es una persona acreditada, está totalmente identificada", acusó Loredo.En el seno de la delegación guatemalteca confirmaron a Télam que se elevó un informe y que desde la AFA le respondieron que no necesitaban ningún tipo de espionaje porque tenían "los videos de los cuatro partidos amistosos" que jugaron en Buenos Aires durante la preparación para el Mundial.El DT del seleccionado Sub-20 de Guatemala, el mexicano Rafael Loredo, depositó "toda la confianza" en sus dirigidos para el partido del martes ante Argentina, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del grupo A del Mundial."Tengo toda la confianza contra Argentina, y estoy seguro que mis jugadores tienen talento; lo tenemos que saber aprovechar. Espero que en este partido lo demuestren", expresó Loredo luego del entrenamiento bicolor en el predio de Central Córdoba.Loredo adelantó que la idea de su equipo es "hacer bloque" para contrarrestar el avance argentino y descartó la marca personal."Nunca me gustó y no lo haré ahora. Prefiero que mis equipos hagan zona y así vamos a trabajar", apuntó el seleccionador de Guatemala en rueda de prensa.Guatemala, que en el estreno perdió 1-0 ante Nueva Zelanda, buscará mañana el triunfo ante Argentina (3), desde las 18, en el Madre de Ciudades.