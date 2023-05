Violentos combates en Sudán a horas del comienzo de una nueva tregua

Los combates entre el ejército y los paramilitares llevan cinco semanas. /Foto: AFP.

Las consecuencias del enfrentamiento

El popular mercado de Darfur también fue escenario de enfrentamientos. /Foto: AFP.

Sudán continúa sumergida en violentos combates horas antes de un alto el fuego de una semana que debe comenzar este lunes y que fue acordado por el ejército y los paramilitares que se disputan el poder en el país.Los mediadores estadounidenses y sauditas anunciaron el domingo que,Ambos bandos afirmaron que quieren respetar esta tregua, recibida favorablemente por la ONU, la Unión Africana y el bloque de África del Este IGAD, informó la agencia de noticias AFP.Sin embargo, decenas de treguas fueron violadas desde que comenzaron los combates hace cinco semanas.Esta vez, aseguraron Riad y Washington, habrá "un mecanismo de vigilancia del alto el fuego" con representantes de los dos bandos y de Estados Unidos y de Arabia Saudita.Desde el 15 de abril, la guerra entre el ejército, dirigido por el general Abdel Fatah al-Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por el general Mohamed Hamdan Daglo, dejaron un millar de muertos y más de un millón de desplazados y refugiados.Casi todos los hospitales de Jartum y de la región occidental sudanesa Darfur ya no pueden operar, y los médicos denuncian los bombardeos aéreos o de artillería a centros de salud.y los grupos humanitarios piden corredores para llevar víveres, medicamentos y combustible.En Jartum, los habitantes afirman que sus casas fueron saqueadas u ocupadas por paramilitares., quien gobernó el país durante casi tres décadas.realizado junto a Daglo, cuando ambos líderes militares unieron fuerzas para expulsar a los civiles que de forma interina llegaron al poder tras el derrocamiento de Al Bashir.Pero con el tiempo las tensiones entre ambos generales fueron creciendo, lo que derivó en los actuales combates.Los desacuerdos entre ambos bandos rivales se basan principalmente en el futuro de los paramilitares y su integración dentro de las Fuerzas Armadas.El viernes, e, a quien reemplazó por Malik Agar, un antiguo rebelde, y también nombró a tres de sus apoyos más leales en el alto mando del ejército.El sábado, Agar afirmó que desea "parar la guerra y sentarse a la mesa de negociaciones", pero puso como condición que las FAR sean integradas en el ejército regular, que es el motivo de disputa entre los dos generales que provocó el conflicto.En Sudán,A la vez, el número de personas desplazadas por los combates superó la barrera del millón, incluidos más de 250.000 refugiados que huyeron a países vecinos por las hostilidades, según un informe dado a conocer esta semana por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).que temen un efecto contagio.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los combates ya dejaron 705 muertes y 5.287 personas heridas.