Piden a Grecia una investigación independiente por el abandono de migrantes en el mar

El grupo de migrantes a la deriva fue rescatado por un guardacostas de Turquía / Foto: Archivo.

Entrada Según las normas europeas, el primer país de entrada de un migrante en la Unión Europea es responsable de su solicitud de asilo.

El grupo de migrantes a la deriva fue posteriormente rescatado por un navío guardacostas de Turquía

El gobierno griego había defendido sus políticas migratorias como "duras pero justas" / Foto: Archivo.

Expulsiones en caliente

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, había defendido sus políticas migratorias hace unos meses como "duras pero justas"

La Unión Europea (UE) pidió este lunes formalmente, luego de que circulara un video que muestra la expulsión y devolución de migrantes en el medio del mar Egeo."Mi equipo envió un pedido formal a las autoridades griegas para que este incidente sea investigado en forma completa e independiente", dijo la responsable europea de Asuntos Interiores, Ylva Johansson, en un tuit.El video en cuestión fue filmado, según el periódico británico The Guardian.En él se puede observar a 12 hombres, mujeres y niños que bajan de una combi blanca en la isla de Lesbos, se suben a un barco de la guardia costera helénica y luego"No esperábamos sobrevivir ese día", dijo Naima Hassan Aden,de seis meses a The New York Times, que entrevistó a 11 de los migrantes en un centro de detención en la costa turca.La mujer contó que cuando los obligaron a subir al bote inflable lo hicieron "sin ningún tipo de piedad".El video se suma a la creciente documentación sobre las llamadas "expulsiones en caliente" realizadas por las autoridades costeras griegas,, informó la agencia de noticias AFP.El gobierno griego siempre rechazó estas acusaciones, a pesar de los testimonios recurrentes de migrantes e informes de ONGs.La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), tiene el poder de iniciar procedimientos de infracción contra un Estado miembro del bloque, procesos que pueden dar lugar a una acción ante los tribunales europeos.