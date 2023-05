Portugal: reanudan el operativo de búsqueda de la niña Madeleine McCann

Madeleine McCann, la niña desaparecida hace 16 años. Foto: Archivo

El sospechoso

Los padres de la niña desaparecida. Foto: Archivo

Sobre la desaparición de la niña

Reanudan el operativo de búsqueda de la niña Madeleine McCann. Foto: Archivo

Un nuevo operativo de búsqueda de la niña Madeleine McCann, desaparecida hace 16 años,, hasta donde se anunció que llegarán agentes de la policía británica para sumarse a la investigación.Según informaron este lunes los principales medios británicos,La presencia de los oficiales británicos en la búsqueda del embalse de Arade fue confirmada por medios portugueses, según la cadena de Televisión Sky News., que en junio de 2020 anunció que creía que Madeleine estaba muerta y queChristian B,, solía visitar la presa de Arade, según los informes.Actualmente,, aunque no fue acusado de ningún delito relacionado con su desaparición y siempre ha negado su participación.El mes pasado,que no estaban relacionados con el caso McCann.El abogado del sospechoso, por su parte, afirmó que esta decisión también afectaría cualquier jurisdicción potencial en el caso de Madeleine, aunque el tribunal no emitió comentarios al respecto.Madeleine McCann, sus padres, Kate y Gerry McCann, expresaron la necesidad de conocer la verdad sobre lo que le sucedió a su hija y prometieron que nunca abandonarían la búsqueda.La policía alemana no confirmó aún oficialmente la búsqueda en el embalse de Arade, pero se espera que emita un comunicado al respecto en los próximos días.