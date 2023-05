Valencia expulsará de por vida a los hinchas que discriminaron a Vinícius

COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr.



El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición. — Valencia CF (@valenciacf) May 22, 2023

Vinícius Jr. cargó contra LaLiga y España por las agresiones racistas que sufrió en Valencia

Foto AFP.

Valencia comunicó este lunes que expulsará de por vida a los hinchas que emitieron gestos racistas contra el delantero brasileño de Real Madrid Vinícius Jr.El club informó que la policía ya identificó a uno de los asistentes al estadio Mestalla, responsable de gestos racistas e insultos al jugador, y que trabajan para confirmar "a otros posibles implicados"."El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no tienen cabida en el fútbol y no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición", afirmó la institución "Che".En este sentido, el club advirtió que aplicará la "máxima severidad" y expulsará "de por vida" a los hinchas involucrados.Valencia recordó que ya aplicó esta sanción en 2019 cuando un hincha hizo gestos y saludos fascistas al público de Arsenal de Inglaterra en el marco de un partido de la Liga de Europa.Este domingo Vinícius Jr. le solicitó al árbitro que detuviera el partido por las agresiones recibidas desde las gradas del estadio Mestalla y, posteriormente, recibió la tarjeta roja tras verse involucrado en una trifulca y golpear al futbolista local Hugo Duro.La estrella brasileña Vinícius Jr. explotó contra LaLiga y España después de los insultos sufridos el domingo durante el partido de visitante frente a Valencia por la 35ta. fecha del torneo, al asegurar que "el premio que los racistas consiguieron" fue su expulsión.El delantero carioca le solicitó al árbitro que detuviera el partido por las agresiones recibidas desde las gradas del estadio Mestalla y, posteriormente, recibió la tarjeta roja tras verse involucrado en una trifulca y golpear al futbolista local Hugo Duro."El premio que los racistas consiguieron fue mi expulsión. No es fútbol; es LaLiga", afirmó el brasileño al iniciar un duro descargo en sus redes sociales.La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y (Lionel) Messi ahora pertenece a los racistas", disparó.Vinícius aseguró que en su país, Brasil, a España se lo conoce como un "país racista". "Es una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo", sostuvo.El presidente de la competición, Javier Tebas, retrucó los dichos del brasileño y consideró "muy injusto" que diga que LaLiga y España "son racistas".En este sentido,"Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellos han sido por insultos contra Vinícius). Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores. Da igual que sean pocos; siempre somos implacables", aseguró."No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual que vamos a erradicar", se comprometió.. Los medios españoles señalaban hoy que Paris Saint-Germain "está atento" a las novedades sobre su futuro.El caso de Vinícius generó una fuerte condena del ambiente político, dirigencial y deportivo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su "solidaridad" con el jugador en una conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón.Es injusto que un pobre chico a quien le ha ido tan bien en la vida, que tal vez se convertirá en el mejor del mundo, sea insultado en cada estadio en el que juega", condenó., y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia"."Los acontecimientos ocurridos durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid demuestran lo crucial de esta lucha. Existe un proceso de tres pasos en las competiciones de la FIFA y se recomienda que se use en todos los niveles del fútbol", recordó."En primer lugar, se detiene el partido y se anuncia. En segundo lugar, los jugadores abandonan el terreno de juego y el anunciador dice que, si continúan las agresiones, se suspenderá el partido. El partido se reanuda y, en tercer lugar, si continúan las agresiones, el partido se detendrá y los tres puntos serán para el adversario. Estas son las normas que deberían aplicarse en todos los países y en todas las ligas", aseguró., que constituyen "un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho".La agencia de representación del brasileño, TFM, comparó la situación con el emblemático caso del estadounidense George Floyd: "Hemos asistido a escenas de racismo generalizado, intencionado y ya institucionalizado, que son de las más repugnantes de la historia del fútbol. Tres años después de que el mundo se conmocionara con un vídeo en el que George Floyd era brutalmente inmovilizado, hoy, el mundo entero ha sido testigo de un suceso en el que Vinícius ha sido inmovilizado de forma cobarde, violenta e inaceptable durante una discusión".El astro brasileño Ronaldo Nazario acompañó a su compatriota en su lucha y el DT de Barcelona, Xavi Hernández, dio un firme mensaje contra el racismo, entre tantas adhesiones con el futbolista agredido.Por último,