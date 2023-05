Lula, "molesto" por la ausencia de Zelenski en la reunión prevista en Japón

Lula dijo que sabía que su par ucraniano estaba retrasado pero que después "no apareció" / Foto: AFP.



Poco antes de partir de regreso a Brasil desde Hiroshima, Japón, donde participó como invitado en la reunión del G7, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó este lunes que no mantuvo un encuentro privado con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, porque éste "no se presentó" en el momento previsto.



"Si tenía otro problema más grave, una reunión más importante, no lo sé. El hecho concreto es que estaba programada una reunión con Zelenski aquí en esta sala a las 15.15", dijo Lula al diario paulista Folha en Hiroshima, la ciudad japonesa que fue sede durante tres días de la reunión del grupo de los siete países más industrializados del mundo, que en esta ocasión contó con invitados especiales, entre ellos Brasil.





Lula dijo no estar "decepcionado" sino "molesto" por el faltazo de Zelenski

Lula aprovechó la reunión del G7 para pedir ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU / Foto: Archivo.

Sabe lo que hace

Lula dijo que estaba en la misma posición que antes: en defensa de un alto el fuego y conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

"Esperamos,, y mientras tanto atendí (al líder) de Vietnam. Se fue y Ucrania no apareció. Eso fue lo que pasó”, explicó.También dijo que no estaba "decepcionado" por la ausencia de la reunión -como había sugerido el líder de Europa del Este a la prensa el día anterior-, sino "molesto"."Me gustaría reunirme con él y discutir el asunto", dijo, refiriéndose a su propuesta de mediación de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. “Pero mire,”, prosiguió, y agregó que, aunque el encuentro no se ha producido ahora, habrá otras oportunidades en el futuro.“Estoy tratando, con India, China, Indonesia y otros países de construir un bloque para”, dijo. “Somos un grupo de países del sur que queremos encontrar la paz que el norte no está logrando".El presidente pidió una vez más aumentar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para incluir a Brasil y países como Alemania, Japón, India y naciones africanas y latinoamericanas. Además, criticó lo que calificó de falta de eficacia del Consejo.Citando la invasión de Irak, Libia y la invasión rusa de Ucrania,"Los miembros del Consejo no obedecen al Consejo", dijo. "Si el consejo hubiera funcionado como se suponía que debía hacerlo, la guerra de Ucrania podría no haber ocurrido", enfatizó.