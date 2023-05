Barcelona espera el visto bueno financiero para la "operación Messi"

Xavi: "Lo de Messi está en el aire, dependerá de su intención"

El director técnico de Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la situación del posible regreso de Lionel Messi a Barcelona "está en el aire" y remarcó que "dependerá" de la "intención" del argentino.



"Está en el aire, depende de muchas cosas. Poco más puedo decir. Es un futbolista espectacular, es una persona con la que tengo una amistad y veremos si se puede dar. Dependerá de la intención de 'Leo'", expresó en conferencia de prensa.



A un poco más de un mes para que termine su vínculo con Paris Saint-Germain, Messi no tiene definido su futuro y Barcelona todavía no está en condiciones económicas de poder inscribirlo.



Sin embargo, en esta oportunidad, Xavi puntualizó en la "intención" de Messi y no se refirió a la situación financiera de la institución, que espera la aprobación de un plan financiero que presentó en LaLiga.