Demichelis: "Será muy importante ganar en Perú, vamos en busca de esos tres puntos"

Foto: Osvaldo Fantón.

Martín Demichelis, porque Fluminense ya está muy cortado", al analizar este domingo el trascendental partido del próximo jueves frente al conjunto peruano en Lima."Será muy importante ganar en Perú y por eso vamos a ir en busca de esos tres puntos, ya que es como un triangular con Sporting Cristal y The Strongest, ya que tenemos todos tres puntos. Luego veremos que tan importante es el partido del jueves para pasar de fase", advirtió Demichelis después del triunfo sobre Platense en el cierre de la 17ma. fecha de la Liga Profesional.“Sporting Cristal va a salir a jugar su partido y nosotros tendremos que bajar esa ansiedad que venimos teniendo últimamente y que nos lleva a cometer errores que nos impiden manejar mejor los partidos. Y como sabemos de la importancia que tiene este encuentro vamos a trabajar en estos días para afrontarlo lo mejor posible”, reconoció.Efectivamente, al cabo de tres fechas River, el equipo peruano y el boliviano suman tres puntos (el 'millonario' es el de peor diferencia de gol y por eso está último en el Grupo D), mientras que el brasileño Fluminense lidera con ideales nueve unidades."Pero nosotros tenemos un plantel muy competitivo y también sabemos que la exigencia de esta camiseta es enorme. Por eso día a día seguiré analizando el rendimiento de cada jugador para intentar acertarle a las decisiones que tomo en cuanto a la alineación del equipo”, apuntó."Por ejemplo considero que Miguel Borja y Lucas Beltrán pueden jugar juntos en el ataque, porque tienen características diferentes, ya que el colombiano es más de área y su compañero tiene más facilidad para jugar y asociarse con los volantes”, precisó.Posteriormente y tras declinar referirse a los posibles regresos del arquero Marcelo Barovero y el zaguero central Ramiro Funes Mori, sobre todo este último, ya que ambos abandonarán el fútbol mexicano el mes próximo, "porque hoy en día la cabeza no está metida en el próximo mercado de pases", Demichelis lamentó no poder estar presente cuando el próximo jueves se inaugure la estatua de su antecesor, Marcelo Gallardo."Justo coincidió con el 25 de mayo, que es además el aniversario 122 del club, y estaremos jugando en Perú, así que lamentamos no poder estar, pero será un evento que merecerá la presencia de todo el mundo riverplatense. Le deseo a Marcelo que tenga su merecido reconocimiento", cerró el técnico respecto de ese homenaje que se realizará en la puerta del estadio Más Monumental el próximo jueves.