Gustavo Lombardi: "El Mundial Sub-20 del '95 me cambió la mirada sobre el fútbol"

Gustavo Lombardi, actual comentarista de TyC Sports y ex futbolista / Foto: TW @lombardigus.

afirmó que ese campeonato le cambió "la mirada sobre el fútbol", a pesar de su corta edad, porque tuvo incidencia en su comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha, más allá de la gesta deportiva."Ese campeonato me marcó y a mis compañeros también, porque lo hablamos muchas veces.Y me cambió la mirada que tuve hacia adelante hasta del fútbol. Fue vivir del fútbol y cómo salir a la cancha, cómo comportarse", afirmó Lombardi en una entrevista con la Agencia Télam desde Santiago del Estero.sigue de cerca los partidos del seleccionado dirigido por Javier Mascherano y es inevitable que perciba recuerdos de aquel mítico equipo campeón de José Pekerman."Te ponés un poco en el lugar, revivís el sentimiento.En un momento te enfocás, superás los problemas y ojalá que ellos no pasen angustia por la clasificación", indicó Lombardi a Télam.El ex defensor formado en River Plate consideró que en esta etapa del futbolista es relevante el"Es clave el apoyo y guiarlos. Si hay algo que Pekerman hizo bien, además de conseguir títulos,De cómo manejarse adentro y fuera de la cancha. De cómo llevarse con los periodistas y el público; hasta en cómo te vestís", señala el ex lateral por la derecha.Eso conlleva una responsabilidad distinta y se lo tenés que trasladar", agregó Lombardi.Desde su punto de vista, un Mundial Sub-20 es "una grata experiencia" para los juveniles:porque jugar con la camiseta argentina genera un montón de sensaciones y responsabilidades. Son sueños cumplidos, cierta presión y expectativa, especialmente después de la Copa del Mundo en Qatar".Y añade: "puede que sea o no la antesala a la mayor, pero un poco te posiciona.Los miro de afuera y un poco puedo sentir lo que creo que están viviendo".Para Lombardia pesar de lo sufrido que resultó el 2-1 ante Uzbekistán por el grupo A."Era necesario ganarlo porque venían con el peso de lo que pasó en el Sudamericano. Esto les dio confianza.Ahora no se pagan tan caro, pero si quiere aspirar a cosas más importantes lo tendrá que evitar", consideró el ex Salamanca y Deportivo Alavés de España.como la salida desde el fondo. Me extraña porque le sucedió en el Sudamericano. Le convirtieron muchos goles con un doble cinco que jugaba de espaldas en la presión. Uzbekistán sabía por dónde iba el partido y estaban esperando que hagan ese pase para presionar y quitar la pelota", observó Lombardi.Ante la consulta de Télam, Lombardi señaló a"Tiene mucha claridad y un tranco muy interesante.Seguramente Mascherano le pedirá mayor participación. Cuando apareció fue muy bueno. El otro es Luka Romero, que cuando entró estuvo muy bien. Le dio la dinámica que Argentina necesitaba", opinó el ex lateral del seleccionado juvenil.estuvo algo errático y bajo. Me gustó mucho cómo entró Federico Redondo, que puede ganarse un lugar en el próximo partido. Por pase y presionar más alto con control de pelota", indicó Lombardi.Por último, consideró queen el desarrollo del Mundial."Está en ellos poder transformarlo a favor y que no se convierta en algo en contra con tanta expectativa.Es el fútbol y les pasará más adelante. Que no sean elementos que te paralicen. En ese aprendizaje, que todavía se da en esta categoría, es importante", cerró Lombardi.