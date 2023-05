Julián Álvarez celebró con un gol su primer título en Premier League con Manchester City

La "Araña" de Calchín hizo 9 goles en 12 partidos de titular. (Archivo AFP)

Resumen de la fecha 37

Posiciones

El delantero argentino Julián Álvarez convirtió este domingo el gol de la victoria de Manchester City, flamante tricampeón de la Premier League de fútbol, sobre Chelsea por 1 a 0, como local, por la 37ma fecha.y en la primera pelota que tocó, marcó el 1 a 0 a los 12 minutos del primer tiempo.Tras haber obtenido el tricampeonato el sábado por la derrota del escolta, Arsenal, ante Nottingham Forest, el equipo "Ciudadano" celebró ante su gente el noveno título de Premier League.Tres de esos festejos fueron contra Chelsea en tres torneos distintos ya que también le hizo por Copa FA y Copa de la Liga. El ex River Plate, que venía de hacer uno en la semifinal de la Champions League contra Real Madrid,En su primera temporada en Europa, "Araña" se consagró campeón de la Premier League y podrá conquistar dos títulos más en las finales de la Copa FA y la Liga de Campeones de Europa contra el Inter de Lautaro Martínez.El mediocampista, que quedó al borde del descenso, por 3 a 1 en su último partido de local con el club que dejará el próximo 30 de junio, luego de ocho años. El ex River Plate fue suplente pero ingresó a seis minutos del final y tuvo su despedida soñada del estadio de Londres con el gol para el 3 a 1 en tiempo de descuento.Este fue el primer festejo del campeonato para Lanzini, quien disputó 178 partidos para West Ham en la Premier League. El argentino, que tuvo poco protagonismo con apenas 11 partidos y tres goles en la actual temporada, todavía tiene por delante un partido más de la Premier League ante Leicester City, como visitante, y la final de la UEFA Conference League contra Fiorentina, de Italia, el 7 de junio venidero.Leeds, poco más de un año después del despido del rosarino Marcelo Bielsa, quedó al borde del descenso. Los de Yorkshire quedaron 18vos con 31 puntos, a dos de Everton con tres en juego. Everton recibirá a Bournemouth y Leeds también será local ante Tottenham., con participación de los argentinos, derrotó al descendido Southampton (su compatriota Carlos Alcaraz de titular) por 3 a 1, como local, y se clasificó a la Liga de Europa por primera vez en su historia. Mac Allister, quien todavía tiene un partido de local antes de, formó parte de la jugada del primero de los dos goles del irlandés Evan Ferguson.Nottingham Forest 1- Arsenal 0; Tottenham 1-Brentford 3; Bournemouth 0-Manchester United 1; Fulham 2-Crystal Palace 2; Liverpool 1-Aston Villa 1; Wolverhampton 1-Everton 1; West Ham 3- Leeds 1; Brighton 3- Southampton 0.-16.00: Newcastle-Leicester City.Manchester City 88 puntos (x); Arsenal 81; Newcastle y Manchester United 69; Liverpool 66; Brighton And Hove 61; Aston Villa 58; Tottenham 57; Brentford 56; Fulham 52; Crystal Palace 44; Chelsea 43; Wolverhampton 41; West Ham 40; Bournemouth 39; Nottingham Forest 37; Everton 33; Leeds 31; Leicester 30; Southampton* 24.*Descendido. (x) campeón.