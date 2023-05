El Banco Central compró US$ 430 millones en las últimas dos semanas

Las reservas internacionales brutas tocaron este viernes los US$ 33.155 millones, casi US$ 11.500 millones menos a que a fines del año pasado.

La dinámica de compras estuvo acompañada por una reducción en la importación de bienes, que en abril marcó una merma de 12,6% en comparación a igual mes del año pasado, según los datos del Indec.

Elsumó dos semanas consecutivas de compras de dólares en el mercado mayorista de cambios y se alzó con, ante la mejora en la liquidación de exportaciones del sector agropecuario y un ajuste en el flujo del comercio internacional.La mayor parte de las compras se dieron en la última semana (US$ 300 millones), tras una aceleración de las liquidaciones del complejo sojero a través del Programa de Incremento Exportador (PIE), que alcanzó los US$ 3.050 millones desde mediados de abril último hasta la fecha."Lo único de las importaciones que no ajustaron en cantidades fueron Piezas y accesorios para bienes de capital, específicamente para equipos de transporte. Esto explica por qué se sostiene la producción automotriz y gana share el mercado exportador", analizó, en un mensaje de Twitter.Las exportaciones, sin embargo, siguen marcando el duro impacto de la sequía en el cuarto mes del año, tras caer 29,3% en comparación a abril de 2022, concentradas en los envíos de Productos primarios (-55,6%) y de Manufacturas de origen agropecuario (-29,5%).La combinación de una fuerte caída del ingreso de dólares por la exportación de bienes, el pago de vencimientos a organismos internacionales y de deuda privada, y un flujo promedio de importaciones de US$ 6.000 millones al mes, a pesar de las compras en el mercado cambiario de las últimas semanas.Entre los factores que explican estos números está la intervención del Banco Central en el mercado de títulos de deuda, una medida adoptada por el Gobierno para morigerar las subas del dólar bursátil (MEP y CCL) y, así, evitar que la volatilidad de ese mercado impacte en los precios.(FW)Según datos de la consultora Ecolatina, en lo que va de 2023, el BCRA perdió más de US$ 2.800 millones por sus intervenciones en el mercado cambiario."Si bien estimamos que parte de la merma de reservas responde a la utilización del swap de divisas con China, la principal canilla que explica la salida de divisas se encuentra en el rubro “Otros” (-USD 600 M entre el 5/5 y el 15/5), que comprende distintos tipos de operaciones, dentro de las que se destaca la utilización de reservas del BCRA en el mercado de los dólares financieros a fin de contener la brecha cambiaria", señaló Ecolatina en un informe.El jueves de esta semana,, lo que explicó el salto que pegaron los dólares financieros, principalmente del MEP, que subió casi 5% desde ese día hasta el cierre del viernes, cuando cerró en torno a los $480 por dólar."Es una decisión estratégica impulsada desde el Ministerio de Economía, que tiene como objetivo terminar con operaciones especulativas y 'rulos' financieros", aseguraron las fuentes, en referencia a la diferencia entre el MEP y otras cotizaciones que permitían obtener rentabilidades de hasta el 20% en pesos al arbitrar entre distintos instrumentos del mercado.Al respecto, desde la consultora Equilibra señalaron que la decisión responde a que la cotización tendencial del CCL que s"El BCRA estaba pagando un costo muy alto -en términos de reservas netas- no sólo para evitar que el CCL viaje por encima de la tendencia, sino para sostenerlo marcadamente por debajo", señalaron desde la consultora que dirige Martin Rapetti.de la política monetaria, que subió 600 puntos básicos y paso a ser de 97% (155% en términos efectivos anuales, TEA).El objetivo del Gobierno es que un mercado cambiario con cotizaciones más homogéneas -sin tanta diferencia entre el valor del MEP y el CCL- y una tasa de interés más alta evite episodios de disparadas del dólar.A esto se suma la búsqueda de un "puente" de divisas, que permita atravesar el impacto de la sequía y la volatilidad propia de un año electoral, sin sufrir una disparada aún mayor en la inflación y en el precio del dólar.Para ello,"Está todo sobre la mesa en la discusión con el Fondo, absolutamente todo. Y, además, hay una cuestión que para nosotros es central, que es la capacidad de intervención del Banco Central, que es irrenunciable", aseguró días atrás el ministro de Economía, Sergio Massa.una ampliación del acceso al swap de yuanes -actualmente de US$ 5.000 millones- que permita a la Argentina acceder a una porción mayor de los US$ 19.000 millones que hoy forman parte de las reservas.que existe entre Argentina y China, que el año pasado fue deficitaria por casi US$ 10.000 millones, para así sacar presión a los dólares de las reservas.