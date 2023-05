Samsung vuelve a producir notebooks en Argentina. Foto: Leo Vaca

"Estamos haciendo grandes esfuerzos para tener la mejor oferta; estamos hablando para tener financiación sin costo para el consumidor"

Los modelos serán cinco modelos de computadoras de la familia Galaxy Book 3. Foto: Leo Vaca

"La producción nacional te garantiza abastecimiento semanal, la marca ve que su producto tenga el precio correcto y puede empujar iniciativas de posventa"

Foto: Leo Vaca

Cuánto van a costar los equipos

La empresa coreanay en julio próximo lanzará al mercado los primeros equipos con un precio 10% menor que un modelo similar tiene en el exterior, anunció este domingo el director de negocios mobile de la marca, Rodolfo Romeo.Romero detalló que en la planta que la firma -socia de Samsung- tiene en GarínDesde Mirgordirecto en la planta.El centro logístico, ubicado en Garín, cuenta con casi 24.000 metros cuadrados (m2) de superficie, 8.300 posiciones de pallet de diferentes configuraciones, 3.000 m2 de almacenamiento en bloque, 10 docks de carga y 15 de descarga, seguridad electrónica, y monitoreo 24 hs, precisó la empresa productora."La producción nacional te garantiza abastecimiento semanal, la marca ve que su producto tenga el precio correcto, puede empujar iniciativas de posventa; una vez que tenés el supply (abastecimiento) constante cambia bastante", sostuvo Romeo.Explicó queEn su opinión esta situación puede generar que quien hizo la importación de esos productos que no se hacen en el país "tenga una oportunidad de precio que tal vez no es la correcta con el producto que importó. Eso es lo que busca romper la producción local", subrayó., comenzó hace tres años, debido a que en el segmento premium la notebook "era el producto que nos faltaba para completar el ecosistema" de la marca, que también produce en Argentina televisores, heladeras, tablets y celulares."Esta categoría -notebooks- ya la habíamos trabajado en Argentina, en el año 2014 vendimos las últimas unidades", recordó el ejecutivo.Argentina fue tradicionalmente una fuerte productora de computadoras de escritorio y notebooks, con fábricas en diferentes puntos del país hasta que en el año 2017 la gestión de Gobierno de Mauricio Macri bajó a cero el arancel de importación de productos terminados lo que derivó en el cierre de fábricas y pérdidas de empleo.terminados cuando ingresan al mercado local.Consultado al respectoConsultado por el precio de las computadoras, señaló queAl tratarse de computadoras de producción local, y si bien aún no tienen cerradas las financiaciones con retailers y/o entidades bancarias, "estamos haciendo grandes esfuerzos para tener la mejor oferta; estamos hablando para tener financiación sin costo para el consumidor":"Entendemos que nuestro ticket de producto requiere tener financiación asociada porque sino no llegaríamos a los consumidores que queremos. Lo trabajamos como un vertical de venta. Nunca hablamos del precio y financiación disociados; los llevamos de la mano porque el impacto en la venta, tener financiación o no cambia muchísimo", completó.