El primer ministro conservador Mitsotakis se enfrenta a Tsipras, que busca volver al poder

Los griegos votan para elegir un nuevo gobierno, en unas elecciones en las cualesEl partido Nueva Democracia (ND) de Mitsotakis tiene como principal adversario en estos comicios al partido de izquierda Syriza del ex primer ministro y candidato Alexis Tsipras, que gobernó el país entre 2015 y 2019, en plena crisis de su deuda.Los griegos votan este domingo para renovar el Parlamento, en busca de formar una mayoría necesaria para que éste designe luego al primer ministro, en línea con la forma de gobierno parlamentaria de Grecia.Los centros de votación del país mediterráneo de la Unión Europea (UE) cerrarán a las 19 (las 13 en Argentina), y se espera que de inmediato se den a conocer los primeros resultados, según la autoridad electoral, informó la agencia de noticias AFP.En los actos de cierre de la campaña, el viernes, Mitsotakis, de 55 años, pidió a los electores un nuevo mandato para seguir construyendo "una nueva Grecia".Por su parte,Los sondeos dan en promedio un 32,7% para ND y 26% para Syriza.En tercer lugar figuran los socialistas del partido Pasok-Kinal con 8,3% de intenciones de votos.