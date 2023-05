Argentina debutó en el Mundial Sub-20,con triunfo sobre Uzbekistán

Argentina logró un nuevo estreno victorioso en un Mundial Sub-20

por Enviado especial

El seleccionado argentino juvenil derrotó este sábado a Uzbekistán por 2 a 1, en la primera fecha del grupo A del campeonato del mundo que se disputa en el país, y acumuló otra victoria en el estreno.



Argentina logró su undécimo triunfo en el primer partido de un Mundial Sub-20 a lo largo de una historia que se inició con el Mundial de Túnez 1977.



A continuación, el detalle de los comienzos de Argentina en los campeonatos mundiales de la categoría donde se consagró campeón en seis oportunidades (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).



- Túnez 1977: no participó.



- Japón 1979: 5-0 vs Indonesia (26-8-79) (grupo 2)



- Australia 1981: 1-2 vs Australia (3-10-81) (grupo D)



- México 1983: 5-0 vs China (4-6-83) (grupo C)



- Unión Soviética 1985: no participó



- Chile 1987: no participó



- Arabia Saudita 1989: 1-2 vs España (17-2-89) (grupo D)



- Portugal 1991: 0-1 vs Corea (15-6-91) (grupo A)



- Australia 1993: no participó



- Qatar 1995: 1-0 vs Países Bajos (13-4-95) (grupo C)



- Malasia 1997: 3-0 vs Hungría (18-6-97) (grupo E)



- Nigeria 1999: 1-0 vs Kazajistán (4-4-99) (grupo B)



- Argentina 2001: 2-0 vs Finlandia (17-6-01) (grupo A)



- Emiratos Árabes Unidos 2003: 2-1 vs España (28-11-03) (grupo B)



- Países Bajos 2005: 0-1 vs Estados Unidos (11-6-05) (grupo D)



- Canadá 2007: 6-0 vs Panamá (3-7-07) (grupo E)



- Egipto 2009: no participó



- Colombia 2011: 1-0 vs México (29-7-01) (grupo F)



- Turquía 2013: no participó



- Nueva Zelanda 2015: 2-2 vs Panamá (30-5-15) (grupo B)



- Corea del Sur 2017: 0-3 vs Inglaterra (20-5-17) (grupo A)



- Polonia 2019: 5-2 vs Sudáfrica (25-5-19) (grupo F)



- Argentina 2023: 2-1 vs Uzbekistán (20-5-23) (grupo A).