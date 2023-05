Scioli recorrió con Tolosa Paz la feria de la economía popular en Plaza de Mayo

Tolosa Pas y Scioli conversaron con los feriantes / Foto: Prensa

, la expo-feria de la economía popular y el cooperativismo que se realizó en la Plaza de Mayo, donde ambos coincidieron en señalar que el Frente de Todos debe habilitar una competencia interna en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) con el propósito de "fortalecer y ampliar" la coalición oficialista., afirmó Scioli a Télam, mientras recorría algunos de los más de 350 puestos instalados sobre Avenida de Mayo.Con la consigna "Trabajo, tierra y soberanía", la convocatoria comenzó al mediodía con el objetivo de mostrar la producción que realiza el sector de la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar.Consultado sobre su futuro político, Scioli, quien aspira a volver a postularse como presidente, sostuvo que "hay tiempo para pensar en la fórmula" con la cual buscaría suceder a Alberto Fernández."Tengo un fuerte compromiso con el federalismo y con la agenda del desarrollo y la defensa del trabajo, con bajar la inflación y mejorar los salarios. Eso le propuse a los argentinos renovado con el aprendizaje constante que me dio mi experiencia actual en Brasil", añadió.Sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, el exgobernador bonaerense consideró que "ha sido una situación muy controvertida especialmente por la proximidad" en la fecha en la cual debían realizarse esos comicios.Por otra parte, consideró que la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner de declinar su postulación a una tercera presidencia "es respetable desde un punto de vista humano y político".La ministra Tolosa Paz aseguró que compartecon el embajador y opinó que "no hay síntesis en una candidatura que no se construya legitimada por el voto popular"."Las PASO van a fortalecer el Frente de Todos. Nadie se ha ido de la coalición por lo que la mejor manera de saldar las diferencias es con las PASO", remarcó en declaraciones a Télam.La ministra agregó que "el pueblo argentino sabe que a pesar de las enormes dificultades si mira por fuera del Frente de Todos", la oferta electoral de la oposición es la que llevó "al endeudamiento y achicamiento de la capacidad productiva" por lo que aseguró que "si el peronismo vuelve a enamorar, hay una gran oportunidad de volver a gobernar"."El 13 de agosto es el primer partido y hay jugadores muy claros. Hombres y mujeres comprometidos. Seremos titulares, suplentes o simplemente aguateros. Pero hay que construir una gran victoria en las PASO para tener un triunfo definitivo en las elecciones generales del 22 de octubre", subrayó la funcionaria.En la Feria también estuvieron presentes el secretario de Economía Social de la Nación y jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, su esposa la diputada nacional Patricia Cubría, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando "Chino" Navarro; y el secretario del Consejo de la Economía Popular y referente de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.En ese marco, Pérsico destacó que en la Feria se presentaron "productores del todo el país" y describió la actividad como "demostración de que es posible una economía mas solidaria, que proteja a los productores y a los consumidores ofreciendo precios justos".Sobre el panorama electoral, aseguró que desde el oficialismo "tenemos posibilidades de ganar la próxima elección" y llamó a "mantener la unidad del frente"."No tenemos candidato todavía. En su congreso, el Evita dijo que iba a apoyar al candidato con mejores posibilidades de ganar. Todavía no sabemos quién es ese dirigente", afirmó y ratificó la presencia de la organización en el acto que se hará el 25 de Mayo en la Plaza de Mayo para conmemorar el 20° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, en el que brindará un discurso la vicepresidenta Cristina Fernández.Navarro señaló que coincide con la Vicepresidentade gobierno."Primero hay que definir un programa. Podemos presentar el mejor candidato, pero si no le damos una orientación, será como un piloto sin rumbo. Pueden haber miradas distintas en el Frente de Todos. Tenemos que debatirlas y después ir a las PASO con dos o tres precandidatos. Que el pueblo legitime al ganador y que el resto acompañe. A Scioli, a (Eduardo) Wado (Eduardo de Pedro) y a Juan (Grabois) les digo lo mismo: hay que debatir estas cuestiones. No hay que descalificarnos", concluyó.