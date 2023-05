El desafío: promover medios que sumen a la transformación y al afianzamiento democrático

Foto: Cris Sille.

"No hay que tener miedo al debate y la resignificación, sino que hay que discutir qué Estado queremos" Bernarda Llorente

La mesa, además, fue la unión de los mundos como la academia, la gestión pública, la comunicación política y las expresiones comunitarias y populares

La democratización de la palabra; los desafíos y propuestas en torno a las asimetrías de poder; los discursos del campo popular; la dimensión política de la comunicación; la concentración mediática; y las medidas para regular el mapa estructural de medios nacionales fueron algunos de los ejes que atravesaron a la charla "Comunicación e imaginación política" en el Auditorio 513 del Centro Cultural Kirchner (CCK).Como parte de "Imaginación Política", el ciclo 2023 de Proyecto Ballena, participaron Bernarda Llorente, presidenta de la Agencia Télam; Daniel Rosso, director de la Radio de las Madres; Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; y Nestor Busso, referente de la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, en una mesa convocada para debatir y reflexionar acerca de la comunicación en tanto herramienta política transformadora.que se da en todo momento", sintetizó Rosso, también sociólogo y docente, como uno de los puntos para considerar y pensar en una mirada no solo técnica de la comunicación.En su exposición,, entre las que mencionó la concentración mediática, la regulación de las plataformas transnacionales, la precarización en la que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores de prensa, la regulación de la pauta oficial y la importancia de entender a la televisión paga, la telefonía móvil e Internet como un servicio público esencial, según marcó el DNU 690."Es necesario", resumió el vicedecano de Ciencias Sociales de la UBA mientras que Llorente remarcó queCon la coordinación de Fernanda Ruiz, la charla que también se siguió vía streaming se preguntó qué comunicación se necesita gestar camino a diciembre,, sostuvo Llorente.La mesa, además, fue la unión de los mundos como la academia, la gestión pública, la comunicación política y las expresiones comunitarias y populares. "y es lo que hacemos desde la CMCC desde su creación", aseguró Busso al tiempo que subrayó la importancia de ser medios de una "expresión popular y de los sectores más débiles".Con un panorama político, Rosso se centró en las disputas y las confrontaciones que aparecen a la hora de crear sentidos. "Vemos que hay dos modelos, uno que estigmatiza y deslegitima demandas y otro que transforma la demanda para convertirlas en derecho", señaló para diferenciar los intereses de los medios del poder concentrado y aquellos que expresan al campo popular., evaluó la presidenta de la agencia Télam y repasó una serie de características de la comunicación desde la década del '40 hasta estos días.y que hayamos perdido atractivo en nuestra oferta, perocon aquello que hay que romper", sostuvo Llorente sin dejar de destacar los derechos que se lograron conquistar.El rol del Estado en el mapa de medios fue otro de los temas que atravesó a la mesa en un CCK repleto de actividades, muestras y propuestas. "Es necesaria la intervención del Estado para de alguna manera hacer posible la diversidad y el pluralismo", dijo Busso sin perder de vista la comprensión de "la comunicación como un derecho".A la vez,con distintas acciones y medidas mientras que Rosso dijo que el Estado "no puede hacer la mediación a través del dispositivo de medios que está al servicio de la concentración" y llamó elaborar uno "que conecte con las organizaciones sociales y el campo popular".Con algunas intervenciones del público y varios desafíos abiertos,y la incertidumbre en función de las candidaturas. "No hay que tener miedo al debate y la resignificación, sino que hay que discutir qué Estado queremos", sostuvo Llorente mientras que