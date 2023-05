Concentrada en Misiones, la producción de té genera US$ 81 millones

Innovaciín y tecnología / Foto: Sergio Centenaro

Sector primario

El empresario Renzo Klimiuk / Foto: Sergio Centenaro

Mano de obra

El sector sigue apostando a la expansión/ Foto: Sergio Centenaro

Innovaciones

"Argentina tiene maquinarias exportables para la cosecha de té", y tras hacer un recorrido histórico de cómo evolucionaron las maquinarias para el sector, señaló que lo que más se vende en el mercado son "tractores adaptados para la cosecha". Jorge Lory

Una exposición para degustar y analizar nuevos negocios en torno al té La primera "Expo Té Argentina" se realizará en el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del jueves al sábado próximos, donde expertos en la materia, productores y amantes del té se reunirán para degustar sabores y aromas gourmet y analizar negocios en torno a la creciente industria tealera.



Organizado por los ministerios del Agro y la Producción; de Turismo; y de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones, el evento conmemorará los 100 años de la llegada del té a Argentina, cuya primera plantación estuvo en territorio misionero.



"El objetivo de la expo es dar a conocer la potencia de la industria del té argentino, promocionar los establecimientos tealeros como destinos turísticos, posicionar al té como bebida sana promoviendo la cultura del té, el consumo interno y las ventas en el mercado nacional", indicaron desde la cartera del agro.



Además, habrá degustaciones de los destacados "blends" (mezclas de té en hebras) de Misiones.



En tanto, los asistentes podrán recorrer los puestos de los productores locales y conocer más sobre el proceso de producción de té, desde la cosecha hasta el empaquetado.



También, se organizarán charlas sobre la historia y la cultura del té en Argentina, donde se destacará la influencia de los inmigrantes europeos en la producción y el consumo de esta bebida.

, se ha convertido en una de las infusiones más exportables, y en 2021 fueron comercializadas al exterior, principalmente a Estados Unidos, más de 75.000 toneladas de hojas negras y verdes por un valor superior a los USD 80,7 millones.Tierra donde se concentra el 90% de la producción nacional, en Misiones existen actualmente más de 5.000 productores de té, seis cooperativas y 60 pymes tealeras que cuentan con plantas elaboradoras.Ese desarrollo tiene su epicentro en las localidades de Oberá y Campo Viera, que es la Capital Nacional del Té, pero su producción se extiende por casi todos los departamentos de la zona centro de la provincia (25 de Mayo, Cainguás, Guaraní, San Pedro, Leandro N. Alem y San Javier).El sector primario del té tiene por desafío la búsqueda de mejores precios, el agregado de valor y la integración de su cadena productiva y económica, además de cultural, en la que tallan productores, prestadores de servicios de cosecha y flete; elaboradores de té en rama, tipificadores, exportadores, proveedores de maquinaria, técnicos asesores, trabajadores e investigadores, entre sus principales actores.Consultado por Télam,, señaló que la del té es una de las producciones que "más se exportan" hoy dentro de las economías regionales de Norte Grande argentino (el 10% de la producción restante está ubicada en Corrientes).Klimiuk, quien es el gerente de una empresa familiar que lleva muchos años en la actividad de té en la ciudad de Campo Viera, se refirió al potencial económico que tiene el sector productivo, que está pronto a cumplir 100 años y que será celebrado entre el 25 y el 27 de mayo en el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, donde se llevará a cabo la Expo Té Argentina.El empresario señaló que Klimiuk Infusiones es una empresa que "trabaja fuertemente" para que se desarrolle el sector tealero, y si bien remarcó que el potencial de la empresa se basa en la "exportación", también aseguró que, dentro del mercado interno, la apuesta es que se desarrolle más a través del consumo de sus derivados gourmet.En cuanto al volumen, el empresario comentó a esta agencia que "se elabora anualmente en zafra más o menos 80 millones de kilos de té entre Misiones y una partecita de Corrientes. El 90% de la producción del té está en la provincia y un 10% en la provincia correntina".Por otra parte, señaló que"Al concentrar el 70% de los envíos, el principal mercado nuestro es para Estados Unidos para la infusión del té frío", señaló el empresario, quien indicó que el otro mercado más demandante es Rusia. En este sentido, precisó que "los volúmenes generales de las exportaciones argentinas al país (Rusia) están rondando los 3 millones y medio de kilos en general de todo lo que exportan a ese destino".En cuanto a ganancias por las divisas, el empresario aseguró que "a nivel país estamos hablando en la actualidad de unos US$ 90 millones anuales".Sólo la empresa de Klimiuk terminará exportando este año, según proyecciones propias, unos 4 millones de kilos, lo que implicará un salto del 11% respecto de su volumen habitual de ventas al extranjero.En lo que respecta a la mano de obra, Klimiuk detalló que en la empresa cuenta con "más de 1.500 hectáreas de manejo de teales propios y arrendados, y tenemos 150 personas trabajando de modo directo y otras 100 indirecto".En cuanto a los productos seleccionados, el industrial comentó que aparte de trabajar con Estados Unidos, tomaron un "desafío desde el 2008 de instalarnos en varios países para que el té misionero llegue cada vez más lejos"."En eso tuvimos viajes comerciales, trabajamos con Pakistán, Malasia, Rusia, Polonia; estamos hoy en 12 países exportando actualmente. Entonces, eso hace que cada destino tenga su mezcla ideal, su blends especial. Lo que hacemos acá es hacer el blend para cada destino", remarcó.Klimiuk detalló que "en la industria del té a nivel mundial, Argentina en estos volúmenes de 80 millones de kilos que decíamos que producimos representa sólo el 4% de la producción mundial de té. Siendo ese 4% mundial, es uno de los exportadores de tecnología para la producción tanto para la cosecha y para la elaboración del té"."Nosotros somos los más avanzados a nivel mundial de tecnología de elaboración de té y de cosecha, eso es muy bueno y contamos con esa tecnología", apreció finalmente.Por otra parte, Télam dialogó con una emprendedora de té artesanal y para ello se fue hacia otro lugar de Campo Viera y entrevistó a Irma Fraga, propietaria de Té Artesanal Doña Irma, ubicada sobre la ruta nacional 14 de esta localidad, que desde 2014 se orientó a la producción de té gourmet negro."Junto con mi marido, después fuimos conociendo las variedades de té y tuvimos la oportunidad de conocer a una maestra taiwanesa que me enseño muchísimo para elaborar todos los otros tipos de té como el verde, blanco, negro, etc. Tenemos muchas variedades y todo es producto misionero libre de agroquímicos", señaló Fraga.Consultado sobre la localización del mercado al que apunta, Fraga comentó que su "Tres de sus 27 hectáreas están orientadas a la producción de té gourmet, el cual, señaló Fraga, "es el más rentable y solicitado, (al punto que) hay muchos productores que se están enganchando porque hay una diferencia con el té puesto en la industria".La tecnología e innovación también son parte de este producto madre de la tierra colorada. Una de las voces de esa actividad de la cadena tealera es lory maquinarias.Jorge Lory, propietario de la fábrica homónima, comentó a Télam que "Argentina tiene maquinarias exportables para la cosecha de té", y tras hacer un recorrido histórico de cómo evolucionaron las maquinarias para el sector, señaló que lo que más se vende en el mercado son "tractores adaptados para la cosecha"."Lo que más estamos vendiendo ahora son tractores, por su puesto mejorados, más versátiles, más ligeros, porque los terrenos se fueron acomodando que tienen que ver mucho, las plantaciones nuevas se fueron acomodando a las maquinarias y fue así que llegamos hacer maquinarias ya con transmisión hidráulica 4x4, con cabinas, con equipamiento de aire acondicionado, todo para el confort", describió.También remarcó que "las máquinas se elaboran acá en la ciudad de Oberá. Se compra tractores, el cliente compra el tractor que no supere los 40 HP y le montamos nuestras máquinas sobre eso, y las que son de transmisión hidráulica con cabina las montamos el 100% acá completó", comentó.En cuanto a las ventas, Lory indicó que"Son más o menos 35.000 hectáreas que ronda hoy la producción totalmente mecanizadas", apreció el empresario, quien además indicó que su rubro de ventas se sostiene por la actividad productiva de Misiones y Corrientes, pero remarcó que la tecnología y la innovación de lo que ellos producen "es exportable" porque ya lo hicieron a dos países.En cuanto a innovación, se aplica ingeniería de punta gracias a modelos 3d, ensayos de materiales, ensayos de campo y tecnología probada, explicaron finalmente.