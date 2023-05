Rafael Correa y líder de movimiento indígena llaman a dar pelea al neoliberalismo

Rafael Correa / Foto: Florencia Downes.

Ambos dirientes consideraron inconstitucional la decisión de Lasso / Foto: AFP.

El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leónidas Iza / Foto: Archivo.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa y el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leónidas Iza, coincidieron este sábado en calificar de inconstitucional la decisión del mandatario Guillermo Lasso de disolver el Parlamento y promover el llamado a elecciones, pero destacaron que los comicios abran la chance a varios sectores de acordar en contra del neoliberalismo.“El mejor escenario para el país son las elecciones anticipadas, porque permiten una solución integral a la grave crisis moral, política y económica que vive el país por culpa de Lasso y de (el expresidente Lenin) Moreno, y permite elegir también una nueva Asamblea Nacional”, remarcó Correa.Aún así, juzgó queEn el ciclo “La Pizarra”, que se emite por radio 10 en Argentina, el exmandatario afirmó que la inminencia de elecciones es “el mejor de los mundos, pero no es constitucional”, porque Lasso “ha invocado una conmoción interna que no existe en estos momentos”.Lasso, en el poder desde mayo de 2021, disolvió el jueves la unicameral Asamblea Nacional invocando un mecanismo constitucional especial conocido como "muerte cruzada", que le da potestad para hacerlo y que lo habilita a gobernar por decreto hasta la celebración obligatoria de elecciones, que serán el 20 de agosto.El mandatario, de 67 años, dijo que había tomado la medida porque el juicio político que el Parlamento le había iniciado apenas unas horas antes por presunta corrupción, cuyo resultado más probable parecía ser el de su destitución, estaba motivado políticamente y había derivado en una "grave crisis política y conmoción interna".Correa diferenció el escenario de las elecciones del 2021 con el que se abre ahora, cuando Unión por la Esperanza (Unes), su partido, “ya está estructurado y la gente ya se dio cuenta lo que es el neoliberalismo”.“Ganamos las elecciones legislativas. No tuvimos mayoría porque cambiaron el método de asignación de escaños, pero somos la más grande minoría. Y casi ganamos las elecciones presidenciales. Todo eso con partido prestado y con toda la plana mayor de la Revolución Ciudadana exiliada, perseguida y presa.”, reseñó.Advirtió, igualmente, queEntre las posibilidades, esbozó la chance de que tengan “algún candidato hecho en la embajada” de Estados Unidos o la preparación de “algún escándalo, como hicieron en 2021, cuando dijeron a la Revolución Ciudadana la financiaba el ELN” colombiano. “Algo estarán tramando, pero habrá que enfrentarlo y vencer”, insistió.Pîdió además diferencias al movimiento indígena del partido Pachakutik, “ese desastre”, aunque subrayó que “ellos mismos se dieron cuenta y acaban de renovar a la conducción”., aunque marcó algunas diferencias con el jefe de la Conaie, la organización que encabezó las protestas del año pasado por el alto costo de vida y que llevaron a un primer intento de juicio político a Lasso.“No lo conozco, pero tengo mucha mejor impresión de él. Creo que es un tipo honesto y patriota. No coincido en algunas de sus visiones. Por ejemplo, se opone al extractivismo, es decir, no petróleo, no más minería y cerramos todas las posibilidades de desarrollo y quebramos como país”, advirtió Correa, que vive en Bélgica desde el final de su mandato y tiene una condena judicial en Ecuador., avisó.Y evitó dar un nombre de un posible candidato, porque al partido “le sobran cuadros”. “Tenemos que pensar en un binomio mixto, pero todos tenemos que esperar unos días para ver cómo decanta la situación”, explicó.El viernes circuló en redes sociales una publicación que anunciaba una fórmula compartida por, excandidato a vice de Revolución Ciudadana en 2021, periodista, justamente con Iza, aunque fue desmentida por los protagonistas.Por su parte,“Fuimos los primeros que dijimos que Lasso debía renunciar; fuimos los primeros que dijimos que debíamos llevarlo a un juicio político por incumplimiento de su propio programa de gobierno y por incumplir todos los acuerdos con la ciudadanía”, destacó el dirigente indígena.Remarcó que aunque la Conaie nunca pretendió “salir del límite constitucional ni institucional, hay una clase política en la derecha que es recalcitrante, poco culta, que solo se ha dedicado a insultar, infamar y construir un estigma de terrorismo” sobre la organización y sobre él mismo.Insistió en queIza consideró que “el momento político demanda a todas las fuerzas políticas ubicadas en el campo popular a construir una estrategia general”, y llamó a cada organización a “definir una estrategia con identidad, con fuerza propia, pero que coincidan en una agenda común de lucha contra el neoliberalismo”.El jueves 25 habrá un encuentro de la Conaie para “tomar algunas decisiones sobre la agenda”, dijo Iza, que además instó a “dejar de jugar en el escenario del correísmo-anticorreísmo, y mirar la realidad, porque debe un único propósito: salvar las posibilidades de vida, educación y salud que merecen los ecuatorianos y ecuatorianas”.