Legisladoras del FdT piden que se cite a indagatorias a miembros de "Revolución Federal"

Las diputadas porteñas del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira y Maia Daer pidieron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que cite a indagatoria a varios integrantes del grupo Revolución Federal que el pasado 4 de julio agredieron e insultaron a las legisladoras y a otros en la puerta del Ministerio de Economía, donde llegaron para asistir a la asunción de Silvina Batakis como titular de esa cartera.Con el patrocinio del abogado Luis Esteban Duacastella Arbizu, Neira y Daer piden que se cite a declarar a Jonathan Morel, Nilda Sabrina Basile, Sergio Quintana y Cristina Lujan Romero, quienes insultaron a las dirigentes del oficialismo durante su recorrido hacia el Ministerio, y fundan su pedido con el aporte de materiales audiovisuales en los cuales se registran esos hechos. Morel y Basile están procesados por agresiones e intimidación pública en una causa que sigue este magistrado por las acciones que protagonizaron estas dos personas como miembros de Revolución Federal, que convocó en agosto de 2022 una denominada "marcha de las antorchas" a Plaza de Mayo.En esa manifestación, en la cual varios sujetos arrojaron elementos contundentes hacia la Casa Rosada, participó Brenda Uliarte, acusada y detenida por sus vinculaciones con el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre del año pasado.Las legisladores solicitan que se indague a Morel y Basile (hija del entrenador de fútbol Alfio Basile) para "vincular a este proceso a dos personas, que forman parte del accionar del grupo Revolución Federal y tuvieron decisiva actuación el 4 de julio de 2022 a las 17,40 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la calle Balcarce y su intersección con la calle Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad en oportunidad de la asunción de la ministra Batakis", según se sostiene en una presentación a la que tuvo acceso Télam.También se solicita la citación de Cristina Lujan Romero, amiga de Ximena Tezanos Pintos, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner que habría posibilitado que personas vinculadas a Revolución Federal ingresaran al edificio ubicado en el Barrio de La Recoleta, en cuya puerta Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a la exmandataria"Nos persigue y hostiga mientras caminamos por la calle Balcarce entre el numero 24 y la calle Hipólito Irigoyen y nos grita: "váyanse con Cristina a las reputa madre que los parió hijas de puta, chorras, chorras", sostienen las legisladoras en su presentación.Además, se aporta un video en el que se muestra a esta mujer insultando y persiguiendo al actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y una acompañante.A ambos, Luján Romero les grita: "Chorros, vendepatrias, con nuestra plata hijos de puta, como pueden caminar por la calle, ¡ no van poder caminar nunca más!".La presunta agresora es "secundada por Jonathan Morel que quien con una bandera en un hasta grita: "No los queremos más .... Manga de parásitos, asesinos".En esas escenas se puede apreciar la presencia de Sergio Quintana --vestido con remera amarilla y campera negra-- , cuando aborda a las diputadas al grito de "corruptas ladronas, hija de putas, porque no te van del país".Neira y Daer requieren a la Justicia que se tomen una serie de diligencias como pedirle al Registro Nacional de las Personas que informe el domicilio registrado de Lujan Romero y que el Hospital Santojanni suministre los datos de identidad y domicilio de Sergio Quintana, donde se desempeña laboralmente, "conforme surge del video del canal de noticias TN".