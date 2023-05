Empresas recuperadas buscan convertirse en un motor para la generación de empleo

Foto: Prensa Inaes.

"Hay una problemática de la seguridad jurídica en las empresas y por eso creemos que tenemos la obligación, como Gobierno, de asegurar por un tiempo esta situación con una ley de emergencia que suspenda cualquier tipo de remate o desalojo" Eduardo 'Vasco' Murúa

La Dirección Nacional de Empresas Recuperadas convoca junto a trabajadoras y trabajadores del sector de todo el país al acto *Futuro con Inteligencia común: trabajadores y Estado para recuperar Argentina*

🧵 pic.twitter.com/9niQi4rkbB — Empresas Recuperadas (@DirRecuperadas) May 12, 2023

"La experiencia de recuperación de unidades productivas a manos de sus trabajadores y trabajadoras, cuenta con más de 20 años de trayectoria en Argentina y pese a ello, asistimos al primer ensayo de un dispositivo institucional a nivel nacional para el acompañamiento y la asistencia de este sector" Eduardo 'Vasco' Murúa

Foto: Prensa Cooperativa Yumba.

¿Conocías el ReNOCIBP?



Te contamos cómo funciona y quiénes pueden anotarse en el registro para realizar obras de integración en los barrios populares de la mano de la #EconomíaSocial.



Inscribite en 👉 https://t.co/lrOLCrnHhL#MásDerechosEsDesarrollo#PrimeroLaGente 🇦🇷 pic.twitter.com/rCLDIOPPCd — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) May 13, 2023

Créditos y subsidios de la DNER

Registro nacional de empresas recuperadas El Renacer garantiza el acceso a información certera del universo de las empresas recuperadas en Argentina, permite el reconocimiento y acompañamiento del Estado, así como el diseño e implementación de acciones institucionales.



Ya se han inscripto 267 empresas de todo el país y el registro tiene como horizonte la inscripción de la totalidad, que llega a 438 según el listado de matrículas de cooperativas facilitado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Trabajadores de cooperativas y empresas recuperadas de todo el país se congregarán el lunes en la localidad bonaerense de Lavallol para compartir las experiencias de quienes lograron superar quiebras y vaciamientos, articular con el Estado para convertirse en un motor para la generación de empleo y reclamar la necesidad de contar con una "ley de emergencia" que proteja la actividad de cara al futuro.El encuentro, al que fue invitado a participar el presidente Alberto Fernández, se dará en el marco delen la cooperativa de trabajo, la metalúrgica de Canale, recuperada por sus trabajadores, ubicada en Llavallol.El director nacional de Empresas Recuperadas,, adelantó en diálogo con Télam que uno de los temas del encuentro del lunes será la necesidad de que se dicte una ley de emergencia para el sector debido a "la problemática de la seguridad jurídica de las empresas" frente a la falta del tratamiento de laque fue presentada hace dos años en la Cámara de Diputados.El 5 de mayo del año pasado el proyecto -con la autoría del diputado Leonardo Grosso y retomando las propuestas legislativas históricas del sector- volvió a presentarse en la Cámara baja, pero aún no fue tratado."Hay una problemática de la seguridad jurídica en las empresas y por eso creemos que tenemos la obligación, como Gobierno, de asegurar por un tiempo esta situación con una ley de emergencia que suspenda cualquier tipo de remate o desalojo hasta que se trate la norma", afirmó Murúa.Este será uno de los temas a tratar en el encuentro de lunes, pensado como, según añadió el funcionario.El evento del lunes, organizado por la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas (DNER), se realizará desde las 10 bajo la consignaEsa consigna tiene que ver con "la posibilidad de que el sector colabore en lo que es el desarrollo del país ya que creemos que puede ser un motor en la generación de empleo", contó Murúa.Además se espera la presencia de representantes de empresas recuperadas de todo el país, hoy conformadas como cooperativas de trabajoEl encuentro busca "reafirmar el camino que comenzó a transitar la DNER, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social", afirmó el funcionario en referencia al organismo que nació el 13 de diciembre de 2019."La experiencia de recuperación de unidades productivas a manos de sus trabajadores y trabajadoras, cuenta con más de 20 años de trayectoria en Argentina y pese a ello, asistimos al primer ensayo de un dispositivo institucional a nivel nacional para el acompañamiento y la asistencia de este sector", valoró.Además del Presidente, está prevista la presencia del, quien junto a Murúa pondrán en valor las políticas aplicadas y las principales demandas."Vamos a presentar undonde se mostrará cómo se ayudó a muchas empresas en forma económica tanto sea para capital de trabajo como para la adquisición de maquinarias, así como en las gestiones para que las cooperativas tengan regularizadas su situación energética ya que venían con algunos problemas", enumeró el director.Además, desde la DNER se contribuyó también conEn tanto, consultado sobre lo que queda pendiente, Murúa habló de la necesidad de "discutir cómo desde el Estado podemos generar un fondo para la reconversión tecnológica de las empresas con el otorgamiento de crédito" y también pidió "analizar el tema de la seguridad social"., expresó.Por otra parte, "otro problema central es la necesidad de contar con una ley que acompañe los procesos de reconversión para que cada vez que se recupere una empresa no tenga la conflictividad que tiene", dijo al volver hacer hincapié en la Ley de Reconversión de Unidades Productivas."Lamentablemente no hay voluntad política del Congreso para avanzar en este sentido", añadió.En tanto, especificó que hasta el momento, el trabajo en la DNER consistió en dos grandes líneas, una destinada a créditos y otra a subsidios.En créditos se destinó dinero para "mejorar la producción, generar más trabajo, asistir financieramente a las empresas, e igualar en materia de oportunidades"; en tanto, los subsidios, fueron destinados a "capital inicial, capacitaciones, infraestructura y medio ambiente, y a reconversión".Se generó así un proceso dondeEn cuanto a asistencia financiera, hasta la fecha fueron otorgados más depara más de 100 empresas, en el marco dely además se otorgaron más depara más de 120 de todo el país, y están en proceso administrativo otros tres proyectos que alcanzarían a más de 120 nuevas firmas, en el marco del programa destinado a Potenciar Unidad de Gestión.Por otra parte, del trabajo conjunto de Inaes y la DNER se concretaron más de 40 subsidios con diferentes empresas recuperadas con el otorgamiento depara seguir fortaleciendo al sector.