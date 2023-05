Julián Álvarez y el Manchester City, campeón en Inglaterra con la derrota de Arsenal

El City, campeón en la Premier League, con Julián Alvarez y Máximo Perrone | Foto: AFP

Manchester City se consagró este sábado como campeón anticipado de la Premier League de Inglaterra, tras la derrota de su escolta Arsenal con Notthingham Forest por 1-0, de visitante, en el marco de la 37ma. fecha.El solitario gol del nigeriano Taiwo Awoniyi (19m. PT) alegró a medio Manchester, que no necesitó salir a la cancha para llevarse su novena consagración.Además, Nottingham Forest aseguró la permanencia por una temporada más, con el costarricense Keylor Navas (ex Real Madrid) como figura en el arco.Por su parte, el City de Julián Álvarez -que sumó otro título al campeonato mundial de Qatar a finales del 2022- y de Máximo Perrone, siguió a la distancia el partido de su escolta, que se cayó en el tramo final de la temporada, después de un arranque arrollador que hizo pensar en el fin de la racha negativa en sus vitrinas (no es campeón desde la edición 2003/04).En relación al partido, Arsenal lo buscó, sin profundidad y cambio de ritmo, pero con la intención permanente de sumar -al menos- un empate que lo mantuviese con vida.Y en las pocas chances que tuvo después del 1-0 local se topó con el arquero Navas y también con un planteo táctico que lo borró de la cancha. La línea de cinco defensores de Nottingham, que por pasajes fue de siete hombres en campo propio, le anularon las posibilidades a Gabriel Jesús y compañía.Ahora, la tabla de campeones de la Liga de Inglaterra quedó de la siguiente manera: Manchester United 20 títulos; Liverpool 19; Arsenal 13; Everton y Manchester City 9; Aston Villa 7; Chelsea y Sunderland 6; y Newcastle 4, entre los más ganadores.Tottenham 1-Brentford 3; Bournemouth 0 (Marcos Senesi)-Manchester United (Alejandro Garnacho) 1; Fulham 2-Crystal Palace 2; Liverpool 1-Aston Villa (Emiliano Buendía y Emiliano Martínez) 1; Wolverhampton 1-Everton 1.Manchester City 85 puntos (x); Arsenal 81; Newcastle y Manchester United 69; Liverpool 66; Brighton And Hove y Aston Villa 58; Tottenham 57; Brentford 56; Fulham 52; Crystal Palace 44; Chelsea 43; Wolverhampton 41; Bournemouth 39; West Ham y Nottingham Forest 37; Everton 33; Leeds 31; Leicester 30; Southampton* 24.*Descendido. (x) campeón.