El estreno de "Íntimas" fue escenario para presentar una casa refugio

El diputado nacional Leonardo Grosso, la titular del Inadi Greta Pena y la subsecretaria Agustina Ponce participaron del estreno / Foto: Prensa.

"La casa refugio surgió por la propia necesidad de las compañeras porque casi todas o muchas estaban o están en situación de calle, o lo iban a estar próximamente porque pierden muy rápido los alquileres" Guillermo Castro, coordinador y artífice de El Teje

Casa Refugio Evita Trans

"Aprendemos de sus fortalezas para afrontar la vida, para transformar la realidad" Leonardo Grosso

Sus infancias, la aceptación y el rechazo familiar, la persecución policial, el encuentro y el reconocimiento de la identidad en los carnavales, la vulnerabilidad económica y, sobre todo, las redes que arman y les sostienen son relatadas por personas travestis trans del partido bonaerense de San Martín en "Íntimas", el documental en cuya avant premiere se anunció la apertura de la Casa Refugio Evita Trans.El(Unsman) fue el escenario esta semana del estreno, con alfombra roja, guirnaldas de estrellas doradas y sección de fotos.Quienes dan su testimonio en el documental repiten que, y eso ha sostenido sus vidas travestis trans en el conurbano bonaerense, donde algunas nacieron y otras eligieron vivir.Ese territorio les reunió, y, y de los bolsones de comida pasaron a crear la organizaciónque ahora, tras años después, brinda formación en oficios, educación y asistencia en salud.De allí también surgió el-donde ya trabajan y se capacitan nueve personas-, ely, ahora, laEl repaso de este camino en proceso lo hizo desde el escenario, coordinador y artífice de El Teje, que contó a Télam que la casa refugio "surgió por la propia necesidad de las compañeras porque casi todas o muchas estaban o están en situación de calle, o lo iban a estar próximamente porque pierden muy rápido los alquileres porque las echan de los lugares y porque, por lo general, llegan a San Martín sin nada, migrando de otras localidades o provincias".De hecho, una las protagonista de "Íntimas" es, coordinadora de El Teje, en cuya casa, un monoambiente en villa La Cárcova, llegó a albergar a 10 personas."Entonces decidimos alquilar una casa ahí en Cárcova que tiene tres ambientes y un jardín, la arreglamos y presentamos unque está próximo a salir. Es para equipar el lugar, porque lo que hay ahora es todo gracias a donaciones", relató Castro.Mientras llega ese financiamiento, en la Casa Refugio Evita Trans ya"La idea es equiparla, que sea divina, que tenga de todo para que las compañeras estén bien. Y además funciona como un dispositivo de contención, no solamente como refugio, como alojamiento, sino para que las compañeras puedan permanecer un tiempo largo ahí hasta lograr afianzarse, conseguir otro alquiler, como un espacio de tránsito, pero sin un tiempo estipulado tan rígido", explicó la dirigente social.La casa refugio "va a estar vinculada al espacio convivencial, que es el único en San Martín de atención específicamente a los consumos problemáticos, y uno de los pocos que hay en la provincia, porque es el único que está destinado para mujeres cis y feminidades trans no binarias", relató Castro.Y espera que, a más tardar en agosto, "podamos inaugurar la casa refugio, cuando llegue el financiamiento, para completar el proyecto".La organización No Tan Distintas, cuenta con, donde pueden vivir hasta cuatro personas en el oeste del conurbano bonaerense.El otro lugar identificado esde la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.La charla se interrumpe porque comienza la proyección y aparecen las protagonistas: Julia Ana Carrizo, Angela 'Lulú' Hernandez, Cristal Sabella (que falleció), Jorgelina Maneiro, Gabriela Chocobar, y Dana 'Bubi' Molina, de 79 años, que recibió una torta y sopló velitas al final del evento., directora de "Íntimas" destacó que "este es el principio, vamos a profundizar este trabajo", donde se priorizó a las "históricas" para que sus relatos queden para las actuales y futuras generaciones.Luego hubo un breve panel donde Agustina Ponce, subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad aportó que el documentalEn tanto, titular del Inadi, bregó para que la producción "se pase en todas las escuelas porque es un conocimiento vedado en la educación, que es el conocimiento de quienes son, de quienes somos parte de esta sociedad".El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) valoró los testimonios de las "Íntimas" porque "aprendemos de sus fortalezas para afrontar la vida, para transformar la realidad" y festejó que llegaran a la Unsam "único lugar de San Martín donde no habían llegado".El Tornavías está repleto, hay gente parada que se queda hasta el final y entre el público hay representantes de organizaciones sociales, de la Asociación Civil de Personas Sordas de San Martín, y está Zulma Lobato -ubicada en primera fila- y Say Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación.El encuentro estuvo conducido por Castro y por Arny, una referente de El Teje, contó con intérpretes de lengua de señas, y el inicio y cierre fue con música, donde las artistas trans que dieron sus primeros pasos en los corsos del conurbano, hoy se suben al escenario y hacen bailar a la comunidad donde eligieron vivir.