Nora Cortiñas: "A veces me da vergüenza haber pasado tantos años sin decir que me siento feminista"

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora .// FOTO pepe mateos

Homenaje a Nora, como parte del Proyecto Ballena 2023.//FOTO pepe mateos

"Feminismos para el 99%", debates y agendas prioritarias de los feminismos.// FOTO pepe mateos

FOTO pepe mateos

FOTO pepe mateos

Estela Díaz señaló que las mujeres son "una enorme fuerza de resistencia" contra la derecha Como una de las voces en el homenaje sin protocolos a Nora Cortiñas en la Sala Argentina del CCK, Estela Díaz hizo un repaso del rol protagónico de algunas mujeres a largo de la historia, donde rescató a Eva Perón, "quien ya hablaba del trabajo no remunerado de las mujeres", y también a las Madres y Abuelas por su incansable defensa de los Derechos Humanos.



En ese recorrido que llegó a la actualidad, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que "es tremendo que la agenda en algunas temas se halla corrido tan a la derecha que hoy tenemos presencia de, por ejemplo, legisladores negacionistas en el Congreso".



A la vez, Diaz dijo que las mujeres "siempre estamos pagando el precio de recién llegadas" y tienen que construir y legitimar institucionalidad "desde cero" cuando las mujeres y las diversidades siempre pusieron el cuerpo a lo largo de la historia.



En un año electoral, la ministra bonaerense también sostuvo que hay que convocar a seguir militando en un momento de crisis donde se necesita más que nunca reforzar la participación y la política como herramienta transformadora". Y concluyó: "La derecha tiene muy clara la fuerza que tenemos las mujeres y por eso nos pone en el centro de los ataques. Saben que somos una enorme fuerza de resistencia".

Nora Cortiñas estuvo en la Plaza de Mayo junto a los Artistas Argentinos por los Derechos Humanos. Era la primera presentación pública en el regreso de la democracia y la movilización continúo en la Plaza de los Dos Congresos, hacia donde marcharon las mujeres. Norita también estuvo, como parte de la Comisión Organizadora ySon apenas algunos recuerdos y hechos para repasar elde una de las luchadoras más relevantes en estos 40 años de democracia. "A veces me da vergüenza haber pasado tantos años sin decir que me siento feminista", dijo durante la charla pintada de verde y organizada por el Ministerio nacional de Cultura.Las anécdotas formaron parte del homenaje a Norita en la Sala Argentina, situada en el segundo subsuelo del Centro Cultural Kirchner (CCK), como parte del Proyecto Ballena 2023 cuyo consigna es la "Imaginación Política", donde la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora recibió abrazos, regalos y mensajes para reflexionar sobre su legado en clave feminista.", describióde un escenario en movimiento, con participación y experiencias diversas para representar la unidad de los dos pañuelos, los blancos y los verdes. Como lo mostraba Norita en el cuerpo: el blanco sobre la cabeza y el verde en su muñeca izquierda.Antes de salir al escenario, Norita ya se había llevado sus primeros aplausos cuando en la pantalla se proyectó parte de un discurso como oradora en la marcha Ni una menos en 2018. "¡Norita! ¡Norita!" fue la canción que la luchadora escuchó caminó a su silla en el centro del escenario de una sala que combinó emociones, reclamos, consignas y debates sobre el activismo feminista y transfeminista.En la primera parte de la actividad, Milagros Acosta (Red de Jóvenes Católicas por el Derecho a Decidir), Florencia Arguello (delegada gremial de APL - Colectivo Causa Ford), Alma Fernández (activista travesti) y Liliana Daunes (poeta y periodista feminista) fueron las voces en el escenario para reconocer a la Madre de Plaza de Mayo.Bajo el título, el segundo tramo de la charla procuró dar cuenta de losa través de las palabras de Deolinda Carrizo (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), Estela Díaz (ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires) y Claudia Albornoz (Mesa Nacional de La Poderosa)."¿Me toca a mí?", preguntó Norita con esa dulzura característica cuando le llegó el turno de hablar. "Esto parece un confesionario, hay que tener cuidado", bromeó y sacó más sonrisas del público antes de mencionar que laDurante el homenaje, las participantes también recordaron la"ahí estábamos con la Norita dándole tierra", dijo Deolinda Carrizo-, en la sentencia de la causa Ford en la que se condenó a dos empresarios por delitos de lesa humanidad por primera vez y en el apoyo a las luchas del colectivo de travestis y trans sobretodo en la pandemia, tal como remarcó la activista Alma Fernández.y por ustedes pudimos vincular la lucha de los Derechos Humanos con las de las mujeres", resumió Estela Díaz en una actividad que todas caracterizaron como unaLa charla transcurrió entre los gritos de apoyo, las risas, el "¡aguante Norita!" del público y los distintos regalos para quien también se convirtió en una referencia en la lucha por los derechos de las mujeres y las disidencias., además nació el, un, la lleva en su camiseta y. La foto de Cortiñas con una pelota también aparecía de a ratos en la pantalla de la sala. Afuera también había otras muestras de esta faceta que logra unir generaciones con, de la editorial Sudestada, y otro llamadoescrito por el periodista Gerardo Szalkowicz., fue el reclamo final de Norita, la psicóloga de Caseros y abanderada de cuanta lucha se atraviesa en su camino.El "30 mil compañeros y compañeras desaparecidos presentes, ahora y siempre" fue la imagen de despedida con Nora en el centro del escenario, cerca del público que la escuchó y la homenajeó en el CCK. Antes, había plantado su bandera en clave feminista: "Tengo la receta para la deuda con el FMI: no paguemos un peso más de la deuda ilegítima porque somos las mujeres las que siempre sufrimos más la pobreza. Juntas vamos a avanzar".