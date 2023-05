River buscará recuperarse ante Platense en Núñez

Foto: Archivo Télam.

, que viene de perder en Córdoba frente a Talleres una serie invicta de diez partidos,este domingo, motivado por el triunfo logrado la semana pasada ante Racing, en uno de los cuatro partidos a celebrase este domingo por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará en el estadio Más Monumental, en el barrio porteño de Nuñez, a partir de las 20:30, con el arbitraje de Nazareno Arasa, el VAR a cargo de Ariel Penel y televisado por la señal TNT Sports.Parecía imparable el paso de River hacia la conquista del torneo doméstico bajo la conducción de Martín Demichelis, con un andar arrollador que incluía diez partidos invicto, con nueve triunfos y un empate, y todos los rivales se convertían en un trámite.Sin embargo, el domingo pasado en Córdoba se terminó esa serie ganadora y el equipo repitió errores que había cometido en los partidos iniciales del torneo cuando perdió con Belgrano, también en Córdoba, con Arsenal de Sarandí en el Monumental, logró triunfos polémicos sobre Argentinos Juniors y Lanús, con cuestionables fallos arbitrales que lo favorecieron.Talleres, uno de los mejores equipos del campeonato, le ganó a River por 2 a 1 justificadamente, desnudando errores defensivos y dejando en claro a los demás equipos que el "Millonario" aún no es campeón, pese a la buena ventaja que sacó sobre sus perseguidores.Quedó flotando en el ambiente que el pobre desempeño de River no solo se debió a la mala tarea del equipo, también a que el entrenador cometió un error al quitar de la formación titular a Rodrigo Aliendro dejando muy solo en la zona media a Enzo Pérez.Es probable que si el equipo funciona bien no se necesario hacer cambios o pensar en probar, pero Demichelis lo hizo y este River quedó expuesto como un equipo que está lejos de ser invencible y que por más que sea el mejor de la Liga pude dejar puntos en el camino y darle chances a San Lorenzo, uno de los que aguarda agazapado, junto a Estudiantes de La Plata, Tallares, Rosario Central y Defensa y Justicia.River deberá además jugar el jueves próximo en Perú ante Sporting Cristal, en un partido importante para la definición del Grupo D de la Copa Libertadores en el que marcha último, para luego retomar la Liga Profesional con partidos ante rivales complicados como Vélez y Defensa y Justicia.En el equipo millonario está la duda en defensa entre el chileno Paulo Díaz o Emanuel Mammana, mientras que en la zona del mediocampo podría ingresar Pablo Solari por Ignacio "Nacho" Fernández.Su rival, Platense, con 20 unidades, esta con la calculadora en la mano y solo piensa en sumar puntos para escapar del descenso.La semana pasada estaba al borde del despido su entrenado Martín Palermo pero el "Calamar" jugó con un Racing que ofreció enormes ventajas y construyó un contundente 3-0 que le revitalizó el ánimo.No obstante, en esta Liga nadie puede "dormir tranquilo" y si Platense, que está en la tabla de promedios en zona de descenso con Arsenal, cae en Nuñez otra vez puede sufrir como le sucede a Unión de Santa Fe, Arsenal de Sarandí y Sarmiento de Junín, los más complicados en la lucha por mantenerse en la categoría.Esta será la primera vez que Palermo irá como entrenador al Monumental, ya que enfrentó como técnico a River en cuatro ocasiones, con una derrota y tres empates pero siempre en otros estadiosl.Fueron dos veces en Mendoza como entrenador de Godoy Cruz cayendo 2-1 y empatando sin goles, y como DT de Arsenal lo enfrentó dos veces en Sarandí con empates 1-1 y 3-3.En el historial jugaron en 140 ocasiones, con notable ventaja riverplatense de 89 victorias contra 22 de "El Calamar" y 29 empates.: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Emanuel Mammana y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández o Pablo Solari y Esequiel Barco; Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. DT: Martin Demichelis: Ramiro Macagno; Sasha Marcich, Marco Pellegrino, Miguel Jacquet y Nicolás Morgantini; Franco Díaz, Iván Rossi, Nicolás Castro y Gonzalo Valdivia; Ronaldo Martínez y Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.Arbitro: Nazareno Arasa.VAR: Ariel Penel.Cancha: River Plate.Hora de inicio: 20:30TV TNt Sports.