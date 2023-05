Crece la venta de cuentas bancarias y billeteras virtuales para el lavado de dinero

Los mecanismos de inteligencia artificial son de las pocas herramientas con las que pueden advertirse comportamientos delictivos de este tipo.

La compra ilegal de cuentas de bancarias (CBU) y de billeteras virtuales (CVU) está creciendo en la Argentina, de la mano dea través de las redes sociales y que, por poco dinero, les compran sus datos para luego revenderlos a terceros que los usan para cometer fraudes, estafas, lavado de dinero y otros delitos.El fenómeno de las-personas que, sabiendo o no, ayudan a organizaciones delictivas a blanquear dinero ilegal- no es nuevo, pero parece haber tomado un nuevo impulso en los últimos meses ante la; el contexto económico y la difusión de estos mecanismos en redes sociales.En las últimas semanas se reportaron múltiples usuarios de Instagram, Facebook y Telegram que ofrecen comprar cuentas de bancos tradicionales (Santander, Galicia, BBVA e Itaú) o virtuales (Rebanking, Openbanking o Brubank), así como de billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, Prex o Personal Pay) o de(Binance, Lemon, Belo, Let's Bit o Fiwind).Pedían a personas que tuvieran cuentas en cualquiera de esas entidades el acceso a todos los datos (nombre de usuario, contraseña, token de seguridad y otros) a cambio decada cuenta.La falta de educación puede ser la clave para entender la dimensión del problema: una CBU o CVU que es detectada en la comisión de fraude o estafa no sólo es suspendida, sino que su titular queda informado en un registro que comparten todas las empresas financieras.De esta forma,-hasta tanto no se lo remueva del listado- de tomar un crédito, abrir una cuenta bancaria o usar cualquier mecanismo de pago digital en el país."Son cuentas cero kilómetro", promocionaba el usuario de Instagram @comprotucvu a quienes los contactaran para adquirir un paquete de usuarios, según el economista y especialista en fintech y finanzas alternativas, Ignacio Carballo, que publicó en Twitter un intercambio que mantuvo a través de mensajes privados con los "comerciantes".Aunque no hizo publicaciones en las últimas cuatro semanas, la cuenta sigue activa y asegura sercon "más de 500 ventas realizadas".Sin embargo, no es la única en su tipo y abundan grupos de distintas redes que usan estrategias similares.Ante la consulta de Télam, distintas empresas del sector reconocieron la dificultad de lidiar con esta modalidad de fraude, ya queque, con toda seguridad, la usan para fines delictivos.Esto supera los mecanismos de seguridad dely reduce los márgenes de maniobra y detección."Hace rato que veíamos este fenómeno, pero podría decirse que en abril explotó la cantidad de usuarios que venden sus cuentas o que llegan a Let's Bit a través de haber comprado la cuenta", aseguró a Télam Agustín Abraham, Co-founder y CPO de Let'sBit.La única manera que tienen las empresas de reconocer usuarios que tienen comportamientos fraudulentos -en general, los que reciben múltiples transacciones de montos pequeños de muchos usuarios distintos- es con, que bloquea las operaciones a la espera de resolver el reclamo con el usuario."El problema es que, en abril, ya creció tanto que, para frenar cuentas que se usaban para hacer estafas", añadió Abraham, que dijo que están trabajando en acciones tanto hacia adentro de la empresa como en el marco de la"para que, entre todos, busquemos una solución", que podría ser un sistema de prevención de fraude con datos compartidos por todas las empresas.Los mecanismos de redes neuronales y de inteligencia artificial son de las pocas herramientas con las que pueden advertirse comportamientos delictivos de este tipo, ya que"El problema de las mulas es una epidemia global. Hay formas de combatirlo, pero es sumamente difícil", dijo a esta agencia Alfonso Martel Seward, director de Compliance de Lemon, a la vez que admitió que si bien "es un problema del sistema entero", empezó a tomar una mayor relevancia "hace algunos meses".Para mejorar, dijo que están trabajando en la instrumentación de un-probablemente, con un video corto- y, así, dar cuenta que no le han robado o forme parte de una estafa."El esquema de las mulas es muy feo. Es gente que se expone y que, por muy poco dinero, se pone en peligro. Como industria tenemos que reformar la comunicación entre el sector público y privado. Es muy importante la prevención y la cooperación", añadió.En ese sentido, desde Belo aseguraron que"Trabajamos constantemente para restringir irregularidades de este tipo. A nuestros usuarios siempre les recomendamos que sólo se comuniquen con los canales oficiales y redes sociales oficiales de Belo. Son los únicos canales autorizados", señalaron voceros de la compañía.