Las exportaciones y el empleo de la economía del conocimiento alcanzaron récords históricos en 2022

La escasez de personas calificadas es un eje crítico para el sector

La falta de personas calificadas para cubrir los empleos tecnológicos se presenta como el principal obstáculo para el pleno desarrollo de la Argentina como una potencia mundial de la economía del conocimiento, señaló Argencon.



"Esta escasez de talento no sólo afecta gravemente al segmento IT en el centro de su negocio, sino que impacta transversalmente en todas las áreas de la economía", indicó la entidad.



Destacó que "en la Argentina esta situación se presenta con perfiles propios", y sostuvo que "el sistema educativo, que ha sido tradicionalmente un elemento diferencial en el posicionamiento global de nuestro país, por el acceso mayormente libre y gratuito y por la calidad formativa que evidenciaban sus egresados, hoy presenta un sensible deterioro de su capacidad".



"No faltan iniciativas ni talento, lo que hay es una gran necesidad de integración y aprovechamiento de caminos ya transitados y de compartir y capitalizar lecciones aprendidas. Por eso proponemos impulsar e integrar acciones formativas que pueden potenciar fuertemente el desarrollo del talento tecnológico local, condición indispensable para multiplicar las ciudades del conocimiento", destacó Victoria Penacca, directora de Club ArgenTec.



En ese sentido, subrayó que "los conocimientos técnicos se pueden adquirir en la educación superior y, en muchos casos, en la oferta no formal", y añadió que "también hay capacidades que pueden desarrollarse en el nivel secundario".



Pero remarcó que "en todos los casos, para que puedan alcanzarse los niveles de competencia requeridos, debe existir una base previa de capacidades básicas que es fundamental afianzar en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo".



En ese sentido, puntualizó que "es necesario que se desarrollen, durante la educación formal obligatoria, diferentes aproximaciones hacia el pensamiento computacional y la programación, así como las habilidades socioemocionales y la capacidad de comunicarse correctamente en la lengua propia y otros idiomas, principalmente en inglés".