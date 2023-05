Los Pumas 7s debutaron con una victoria frente a Japón

Los Pumas 7s, ya clasificado para los Juegos Olímpicos de París 2024,este sábado(PT 12-12), por el Grupo B, debutando en el torneo de Londres, undécima y última etapa del Circuito Mundial de la especialidad organizado por la World Rugby (WR).El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en Tokio 2020 y ya consagrado subcampeón en la presente temporada detrás de Nueva Zelanda, volverá a jugar a las 9:53 de nuestro país ante Fiji y luego a las 13:35 ante Irlanda.Los tantos se argentina se concretaron con tries de Rodrigo Isgro, Santiago Alvarez, Tomás Elizalde, Alejo Lavayén y Marcos Moneta, con dos tries y una conversión de Luciano González, dos conversiones de Santiago Vera Feld y otra de Joaquín Pellandini.El equipo de Gómez Cora formó en Twickenham con Alvarez, Germán Schulz, Mateo Graziano, Gastón Revol, Isgro, Vera Feld y Agustín Fraga. Luego ingresaron L. González, Moneta, Elizalde, Lavayén y Pellandini.Esta última etapa es muy importante ya que se definirá la cuarta y última plaza para los Juegos París 2024 que se dirimirá entre Australia con 125 puntos y Sudáfrica y Samoa, con 116 cada uno.en tres zona de cuatro equipos, avanzando a los cuartos de fina los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.En Londres hay un cuarto grupo de cuatro equipos que juegan el repechaje para mantenerse en el circuito de la WR en 2024, integrado por Uruguay, Kenia, Canadá yTonga.En ese grupo juegan todos contra todos y los dos primeros jugarán la final, cuyo ganador seguirá en el circuito.El equipo argentino jugó 16 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdieron 12 y ganaron cuatro medallas de oro en las ediciones de Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004.