Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el océano Pacífico al este de Nueva Caledonia

Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Unse produjo este sábado en el océano Pacífico, al este de, según anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) al día siguiente de que otro fuerte terremoto sacudiera la zona.El epicentro se situó a 35 kilómetros de profundidad y a unos 300 kilómetros al oriente de este territorio francés, se indicó.Los, indicó Nancy Jack, gerente del hotel Friendly Beach Bungalows, situado junto al mar en la isla de Kana, en el archipiélago de Vanuatu. Según ella no se produjeron olas grandes.En tanto, unaafectó la misma zona minutos después del primer temblor, que se produjo a las 12.51 hora local (01.51 GMT).Tras emitir unasituadas a menos de 300 kilómetros del epicentro, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) indicó en su última actualización que "ya no hay riesgo de tsunami" debido a este sismo.Asimismo, el servicio de protección civil de Nueva Caledonia indicó quey que no se requería ninguna instrucción especial para la población.que la población de varias islas del Pacífico se refugiara en zonas altas por temor a olas gigantes. La alerta de tsunami fue levantada unas horas más tarde.