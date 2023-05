Un sector de enfermería del hospital Garrahan realiza paros de dos horas

Paro de trabajadores de un sector del hospital Garrahan. Foto: Archivo.

El hospital pediátrico Garrahan es reconocido como el centro de salud pública y gratuita de referencia y alta complejidad que atiende niños, niñas y adolescentes

El Garrahan financia mayoritariamente con aportes del Estado nacional y, en mucha menor medida, del Gobierno porteño; es autárquico y lo dirige un Consejo de Administración

Los enfermeros 'franqueros' del Hospital Garrahan realizan, que repetirán también el domingo, mientras desde el Consejo de Administración del hospital vincularon esta nueva medida de fuerza con la postura de "algunos sectores gremiales que no muestran predisposición para llegar a un consenso".El sector de enfermería que trabaja los sábados, domingos y feriados, identificado como 'Sadofe' en el centro pediátrico de alta complejidad, decidió paralizar las tareas este sábado y domingo entre las 7 y las 9 en demanda de los 12 horas de descanso luego de otras tantas de trabajo, así como por los pagos por feriados y días de vacaciones.El paro dispuesto para este fin de semana por los 'franqueros'(APyT) y se convertirá en el cuarto y quinto día con interrupción de tareas entre las 7 y las 9 de la mañana, tras las protestas realizadas en idéntico horario el sábado 6, el sábado 13 y el domingo 14 de mayo últimos.Desde el Consejo de Administración atribuyeron la continuidad de los paros a "expresiones minoritarias" y señalaron que la última mesa de trabajo creada para resolver el conflicto fue interrumpida "con cánticos, agravios e insultos" cuando "la mayoría de las partes se disponían a alcanzar un acuerdo".En tanto, el sindicato APyT, que conduce la nutricionista Norma Lezana, reiteró las demandas de los enfermeros que se desempeñan los fines de semana y los feriados a través de una nota enviada al Ministerio de Trabajo de la Nación y al propio Consejo de Administración del Garrahan.En ese pronunciamiento,realizadas por el gremio para destrabar el conflicto en demanda de mejoras de las condiciones laborales y para garantizar el derecho humano del descanso entre las jornadas"."Esos trabajadores afrontan jornadas de 14 horas, pero descansan entre 4 y 5 horas promedio. Las demandas son legítimas y urgentes", afirmó la secretaria general de APyT.Y agregó que los 'franqueros' exigen una recomposición salarial, que fue "prometida pero nunca efectivizada, porque los aumentos apenas cubren la inflación desmedida que ajusta el ingreso", para finalmente insistir en que cumplir tareas sábados, domingos y feriados "implica un desgaste anímico adicional".(CCT) para el personal del Garrahan y del Servicio de Atención Médica Integral de la Comunidad (Samic) y en ese punto planteó que "no puede haber ninguna pérdida de derechos ni reducciones salariales".En relación a esta serie de demandas, desde la conducción del hospital sostuvieron que "la propuesta institucional" para quienes trabajan sábados, domingos y feriados es "establecer las 12 horas de descanso entre jornada y jornada laboral, tal como solicita Sadofe (los 'franqueros'), sin pérdida salarial, porque hay un reconocimiento de la proporción salario-horas"."No hay pérdida salarial en la relación salario-horas de Sadofe, porque en promedio, anualmente,de un contrato que establece 35 horas semanales, que es el contrato de trabajo para todo lo que regule enfermería", agregaron desde el centro de salud ubicado en Parque Patricios.En cuanto al fin de semana largo, que consta de cuatro días por el 'feriado puente', desde el Consejo de Administración informaron que "se prevé que pueda trabajarlo o no cualquier turno de Enfermería, no solo Sadofe, y que lo cobre extra".En otro orden, la gremialista Lezana opinó también sobre la situación epidemiológica al expresar suque afecta al Garrahan" y pidió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que instrumente "una inmediata ayuda para no recargar a los franqueros de enfermería".En ese aspecto, desde el Garrahan recomendaron "no mezclar" la situación epidemiológica con la negociación por las condiciones laborales de los enfermeros que se desempeñan los fines de semana y feriados, y remarcaron que el centro de salud está preparado para este pico de bronquiolitis, que en esta temporada se anticipó varias semanas, lo que derivó en que las causas respiratorias ya representen entre el 50% y el 70% de las internaciones.El hospital pediátrico Garrahan es reconocido como el centro de salud pública y gratuita de referencia y alta complejidad queprovenientes de todo el país e incluso de países vecinos.Se financia mayoritariamente con aportes del Estado nacional y, en mucha menor medida, del Gobierno porteño; es autárquico y lo dirige un Consejo de Administración.