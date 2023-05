Lisandro Alonso presentó en Cannes su experiencia cinematográfica "Eureka"

Lisando Alonso. Foto: AFP (archivo).

El realizador argentino Lisandro Alonso presentó su extraño y de a momentos convincente, de este festival que se desarrolla junto a la Riviera Francesa y es la máxima cita anual del séptimo arte.Ante, Alonso, parte del elenco como la francesa Chiara Mastroianni, y productores argentinos e internacionales de la película,, donde exploraba con una fotografía impensable el desierto patagónico y donde la hija del explorador Gunnar Dinnesen (Viggo Mortensen), era raptada o huia sin que pudiera ser encontrada.La película actual toma ese hilo inconcluso y lo desarrolla en un peregrinaje que lleva a Gunnar del desierto patagónico a algún pueblo marginal y olvidado del oeste norteamericano.Esta primera parte del filme,La cámara y la iluminación son de una excepcionalidad única, el ambiente, una especie de pueblito de mala muerte, sin ley ni más orden que el deseo y las balas, aunque antiguo parece distópico.Acaso unos vientos que vuelan y arrastran cosas, unos interiores que podrían ser ranchos pampeanos del siglo XIX pero en el oeste americano, toda una serie de reformulaciones que le dan al género una modernidad absoluta y que obligan a una atención máxima.Por no "espoliar" la película no diremos cómo desde ahí,Allí aparecen actores no profesionales (a excepción de Chiara Mastroianni que ya estuvo en el western y aquí hace un pequeño papel) y un Alonso al que uno está más habituado. La nieve remite a algo de su película "Liverpool", que filmó en Tierra del Fuego, aunque allí con 3 grados bajo cero y aquí en Dakota del Sur, con 30.Un automóvil de una oficial de la policía por una ruta bordeada de nieve y un blanco infinito recuerda a "Fargo" de los hermanos Coen. Allí, rodada casi en tiempo real y en la actualidad todo podrían ser borracheras, gritos, peleas, ruidos, bullicio, mentes aturdidas o atormentadas, a excepción de una joven basquetbolista que decide dejar la reserva.La tercera parte, a la que llegamos a través del vuelo de un pájaro, es la selva amazónica donde se habla en dialecto o en portugués. Primero hay unas imágenes de una pequeña comunidad donde sus integrantes se cuentan sus sueños; luego, las coartadas del destino obligan a un joven a abandonar la comunidad., un viaje en bote por el amazonas con el joven casi desfalleciente nos retrotrae a "A la deriva" de Horacio Quiroga.Si de algo trata el filme es de ciertas visiones del mundo actual entre la fantasía de lo lejano o las crudísimas realidades presentes reconocibles.Es otro ejercicio de libertad, otro saludo victorioso de Lisandro Alonso por sostener un gesto inquebrantable y un western fantástico, para quedar en la historia de los westerns, o al menos de los westerns de esta parte del mundo (Almodóvar incluido).